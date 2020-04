"Animal Crossing: New Horizons" Alle Lieder von K.K. in der Übersicht

Nintendo Switch

+ © Nintendo "Animal Crossing: New Horizons". © Nintendo

In "Animal Crossing: New Horizons" stattet K.K. Slider, der gitarrespielende Hund, der Insel einen Besuch ab. All seine Songs haben wir hier aufgelistet.

Schon kurz nach dem Spielbeginn von "Animal Crossing: New Horizons"* erscheint der Hund K.K. Slider auf der Insel

Dieser heißt den Spieler in seinem neuen Zuhause willkommen.

Bis er auf seiner Gitarre einen seiner zahlreichen Songs anstimmt, müssen allerdings erst einige Dinge geschehen und viele Spielstunden vergehen.

"Animal Crossing: New Horizons": K.K. Slider auf die Insel locken

Um K.K. Slider zu einem Konzert begeistern zu können, müssen Spieler zunächst das Service-Center zu einem Rathaus umbauen. Daraufhin sagt Tom Nook, dass er sich wünscht, K.K. treffen zu können. Damit dieser dann vorbeikommt, benötigen "Animal Crossing: New Horizons"-Spieler eine Inselbewertung von drei von fünf Sternen. Dazu müssen sie zum Beispiel Unkraut jäten wird, Blumen pflücken und möglichst verschiedene Dekorationen aufstellen. Darüber hinaus steigt das Image, wenn alle Gebäude freigeschaltet und erweitert werden und wenn alle zehn Bewohner auf die Insel von "Animal Crossing" ziehen*.

Sobald die benötigte Bewertung erreicht ist, tritt K.K. auf dem Stadtplatz auf und spielt seine Lieder. Die derzeitige Inselbewertung erfährt man, indem man bei Melinda nachfragt.

Lesen Sie hier: "Animal Crossing: New Horizons" - Das sind die möglichen Start-Bewohner.

"Animal Crossing: New Horizons": Exklusive Lieder von K.K.

K.K. Sliders Songs sind vorab schon über Nook-Shopping am Automaten im Zelt oder auch direkt im Service-Center erhältlich. Täglich gibt es hier einen anderen Titel zu kaufen. Nach dem Kauf wird das Lied dem Spieler am nächsten Tag über die Post geschickt.

Einige Songs erhält man jedoch nur von K.K. persönlich. Wenn die Insel eine drei Sterne-Bewertung erreicht hat, tritt der Hund mit seiner Gitarre immer samstags auf. Nach seinem Konzert erhält man einen seiner insgesamt vier exklusiven Songs:

Animal City Drivin Welcome Horizons K.K. Birthday (erhält man nur am angegebenen Geburtstag)

Lesen Sie hier: "Animal Crossing: New Horizons" - alle Werkzeuge und wie sie freigeschaltet werden.

"Animal Crossing: New Horizons": Die komplette Songliste von K.K. Slider in der Übersicht

Agent K.K. Aloha K.K. Animal City Bubblegum K.K. Café K.K. Comrade K.K. DJ K.K. Drivin’ Farewell Forest Life Go K.K Rider Hypno K.K. I Love You Imperial K.K. K.K. Adventure K.K. Aria K.K. Ballad K.K. Bazaar K.K. Birthday K.K. Blues K.K. Bossa K.K. Calypso K.K. Casbah K.K. Chorale K.K. Condor K.K. Country K.K. Cruisin’ K.K. D&B K.K. Dirge K.K. Disco K.K. Dixie K.K. Étude K.K. Faire K.K. Flamenco K.K. Folk K.K. Fusion K.K. Groove K.K. Gumbo K.K. House K.K. Island K.K. Jazz K.K. Jongara K.K. Lament K.K. Love Song K.K. Lullaby K.K. Mambo K.K. Marathon K.K. March K.K. Metal K.K. Milonga K.K. Moody K.K. Oasis K.K. Parade K.K. Ragtime K.K. Rally K.K. Reggae K.K. Rock K.K. Rockabilly K.K. Safari K.K. Salsa K.K. Samba K.K. Ska K.K. Sonata K.K. Song K.K. Soul K.K. Steppe K.K. Stroll K.K. Swing K.K. Synth K.K. Tango K.K. Technopop K.K. Waltz K.K. Western King K.K. Lucky K.K. Marine Song 2001 Mountain Song Mr. K.K. My Place Neapolitan Only Me Pondering Rockin’ K.K. Señor K.K. Soulful K.K. Space K.K. Spring Blossoms Stale Cupcakes Steep Hill Surfin’ K.K. The K. Funk To the Edge Two Days Ago Wandering Welcome Horizons Wild World

Auch interessant: "Animal Crossing: New Horizons" - Das sind die möglichen Start-Bewohner.

ök

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.