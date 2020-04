Im Jeff Benzo Style

+ © Nintendo Animal Crossing: New Horizons - Neue Verkaufsplattform fast wie Amazon. © Nintendo

Um seltene Gegenstände leichter erhältlich zu machen, gibt es nun eine Website im Amazon-Stil für Fans von Animal Crossing: New Horizons.

Kyōto, Japan – In Animal Crossing: New Horizons* für die Nintendo Switch* möchte jeder Spieler die schönste Insel mit seltenen Möbelstücken haben. Durch eine Website wird dies Fans des Spiels nun erleichtert. Die Tauschbörse Nookazon funktioniert fast so wie Amazon.

Mithilfe von seltenen Möbeln und Kleidungsstücken kann man bei Animal Crossing: New Horizons seine ganz eigene Vorstellung von einem Paradies erschaffen. Dafür braucht es allerdings eine ganze Menge an verschiedenen Gegenständen, um die Insel auf der Nintendo Switch so einzurichten, wie man sie gerne hätte. Nicht jeder Gegenstand ist in dem japanischen Lebenssimulator einfach zu ergattern und so muss man häufig verschiedene Wege gehen, um an die begehrten Stücke heranzukommen.

Wie ingame.de* berichtet, kann man sich dabei entweder selbst treu bleiben und lediglich auf seiner eigenen Insel schuften, oder aber man fragt Freunde in den sozialen Netzwerken um einen Tausch. Meistens braucht man für den Kauf der Gegenstände eine Menge Sternis, daher versuchen viele Spieler bei Animal Crossing: New Horizons einen Haufen Geld zu verdienen.

Allerdings garantiert dies natürlich nicht, dass der begehrte Gegenstand jemals in die eigenen Hände gelangt. Dafür hat ein Fan von Animal Crossing: New Horizons nun eine viel effizienteres Lösungstool gefunden, die das Erhalten von seltenen Gegenständen deutlich leichter macht.

