Animal Crossing New Horizons: Alle Informationen rund um die Vogelspinne 

Achtung, gefährlich

Die Vogelspinne lässt sich bei Animal Crossing: New Horizons nicht ganz leicht fangen. Mithilfe des großen Guides können die Viecher auf jeder Insel gefangen und gezüchtet werden.

Hamburg/Kyōto - So manch ein Spieler läuft abends bei Animal Crossing: New Horizons* nichtsahnend über seine Insel und trifft zufällig auf eine Vogelspinne. Anstatt panisch wegzurennen, gibt es viele Möglichkeiten, um aus Vogelspinnen im Nintendo Switch-Spiel* Profit zu schlag. ingame.de* verraten im Tarantel-Guide alles zu dem gefährlichen Krabbeltier bei Animal Crossing: New Horizons.

Während es beim Fische* angeln auch auf die Geduld ankommt, erfordert das Fangen der Insekten* eine Menge Geschick vom Animal Crossing-Spieler. Denn oftmals verschreckt man die Krabbeltiere mit zu schnellen Bewegungen und geht am Ende leer aus. Mit seinem selbstgebauten Kescher sollte man auf der Nintendo Switch auch keine ruckartigen Fang-Versuche machen, denn ehe man sich verseht, fliegt das Insekt weg.

Auf ingame.de kann man nachlesen, wie jede Jagd nach der Vogelspinne ein Erfolg werden kann und wie sich die Spinne züchten lässt*.

