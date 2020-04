Mehr Platz

+ © Nintendo Animal Crossing: New Horizons – Fan zeigt wie man Nooks Laden vergrößert. © Nintendo

Nooks Laden ist einer der zentralen Orte in Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch. Nun zeigt ein Fan, was man tun muss, um den Laden zu vergrößern.

Hamburg/Kyōto - Seitdem es das beliebte Game schon gibt, ist auch auf Nepp und Schlepp nicht zu verzichten. Bei Animal Crossing: New Horizons* sind die ehemaligen Lehrlinge von Tom Nook sogar zu den führenden Leitern von Nooks Laden aufgestiegen. Zu Beginn des Nintendo Switch-Games muss der Spieler Nepp und Schlepps Geschäft bauen. Erst dann kann der Laden erweitert werden, berichtet ingame.de* Jetzt verrät ein Fan genau, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um in Animal Crossing: New Horizons Nooks Laden zu vergrößern.

Die beiden charmanten Waschbären mit blauer Schürze sind für Animal Crossing: New Horizons-Spieler essenziell: Der Gamer kann den Leitern von Nooks Laden nämlich wertvolle Items verkaufen wie Rüben, Fische oder Insekten und auch selbst bei ihnen einkaufen. Durch den Verkauf von Gegenständen verdient der Spieler Sternis. Um das Sortiment im Laden noch weiter zu erhöhen, sind nicht mehr als drei Schritte notwendig. Erst wenn diese drei Schritte erfüllt sind, lässt sich der Laden in Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch* vergrößern.

Auf ingame.de* erfahren Sie, welche drei Schritte zum Vergrößern des Ladens nötig sind* und wie man sie möglichst effizient erfüllt.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion