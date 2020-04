Assassin's Creed 2020: Enthüllung jetzt im Live-Stream

Ubisoft

+ © Ubisoft "Assassin's Creed: Odyssey" führte die Spieler nach Griechenland - der nächste Teil wird vermutlich in Skandinavien spielen. © Ubisoft

Ubisoft enthüllt das Setting und den Titel des neuen "Assassin's Creed" über einen Livestream.

Der neue "Assassin's Creed"-Teil erscheint dieses Jahr.

Über das Setting und den Titel wurde bislang nur spekuliert.

Ubisoft enthüllt das neue "Assassin's Creed" jetzt über einen Live-Stream.

Ubisoft hat einen Live-Stream auf dem offiziellen Youtube-Kanal gestartet, in welchem der offizielle Titel und das Setting des neuen "Assassin's Creed"-Teils enthüllt werden. Dafür hat das Studio den australischen Grafik-Designer und Künstler Bosslogic engagiert. Im Live-Stream können Zuschauer verfolgen, wie er nach und nach ein Teaser-Bild des neuen "Assassin's Creed"-Titels vervollständigt.

Hier können Sie den Live-Stream verfolgen:

Ubisoft hielt sich bislang mit Details zum nächsten "Assassin's Creed"*-Teil zurück, doch die Gerüchteküche ist schon lange am Brodeln. Viele Spekulationen drehten sich um das Setting des Spiels und für viele ist mittlerweile fast schon sicher, dass es sich dabei um Wikinger und die nordische Mythologie handeln wird.

"Assassin's Creed" 2020 sollte ursprünglich bei der E3 präsentiert werden

Der bekannte Insider "Shinobi602" verriet kürzlich auf Twitter, nach dem ihn ein anderer Nutzer fragte, ob er aktuellen Infos zum neuen "Assassin's Creed"*-Titel hat, dass es schon bald soweit sei.

Shinobi hat also erneut bewiesen, dass er eine durchaus verlässliche Quelle ist, wenn es um derartige Infos geht. In der Vergangenheit stellten sich seine Leaks des Öfteren als richtig heraus. Zum Beispiel wusste er als einer der ersten über das Weltraum-Setting von "Call of Duty: Modern Warfare" Bescheid.

Wahrscheinlich hätte Ubisoft das Spiel bei der diesjährigen E3* in Los Angeles im Juni vorgestellt. Das Event wurde allerdings aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt.

Lesen Sie auch: Gerüchte um "Assassin's Creed: Ragnarök" - Das soll das nächste Spiel der Reihe bringen.

"Assassin's Creed": Fans pochen auf Wikinger-Setting

Im Netz kursieren schon seit längerer Zeit Titel, die zum Wikinger-Setting passen würden, unter anderem "Ragnarök" oder "Valhalla". Immer wieder tauchten hierzu angebliche Leaks* auf. Nachdem die Assassinen-Reise zuletzt durch Griechenland führte, deutet vieles auf die Skandinavien als nächsten Schauplatz hin.

Auch interessant: Das ist der offizielle PS5-Controller.

ök

*tz.de und ingame.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.