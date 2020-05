Assassin's Creed Valhalla Handlung, Gameplay, Grafik, Release: Alle Infos zum Spiel

Ubisoft

"Assassin's Creed Valhalla" ist der Titel des neuen Assassinen-Abenteuers. Einen ersten Trailer hat Ubisoft nun veröffentlicht - alle Infos zum neuen Spiel.

Ubisoft hat den Titel "Assassin's Creed Valhalla" und damit das Wikinger-Setting enthüllt.

Einige Details zur Handlung und zum Protagonisten gibt es bereits.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Eivor, der mit den Wikingern von Norwegen aus nach England aufbricht, um dort eine neue Siedlung aufzubauen.

Lange haben Fans spekuliert, wie es heißen könnte - Ubisoft hat es offiziell bestätigt: "Assassin's Creed Valhalla" heißt der nächste Teil der beliebten Meuchelmörder-Reihe. Wie viele vermutet haben, verlagert sich der Schauplatz nach Skandinavien zur Zeit der Wikinger, nachdem zuletzt "Assassin's Creed: Odyssey" im antiken Griechenland spielte. Wie viel ist bislang über "Assassin's Creed Valhalla" bekannt?

"Assassin's Creed Valhalla": Eivor ist der Name des Protagonisten

Ubisoft hat den Titel des Spiels kürzlich in einem sage und schreibe acht Stunden langen Live-Stream vorgestellt. Zuschauer konnten verfolgen, wie der australische Künstler Bosslogic mittels Photoshop das Teaser-Bild gestaltete und nach und nach das Wikinger-Setting enthüllte. Kurz darauf hat Ubisoft einen Cinematic Trailer veröffentlicht, der zwar kein direkten Einblick ins Gameplay gewährt, allerdings zeigt er bereits vieles, was die Spieler erwartet.

Mittlerweile wissen wir, dass der Krieg zwischen den Wikingern und England im Spiel thematisiert wird. Auf der offiziellen Seite von Ubisoft gibt es noch weitere Infos dazu. "Assassin's Creed Valhalla" spielt demnach im 9. Jahrhundert. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Eivor, einem Wikinger-Clanführer, dessen Plan es ist, im brüchigen Reich Englands eine neue Heimat aufzubauen. Zu seinen Widersachern zählt Alfred der Große, der im Trailer zu sehen ist. Aus diesem Grund lässt sich das thematisierte Zeitalter von "Assassin's Creed Valhalla" auf das späte 9. Jahrhundert datieren - denn in dieser Zeit war Alfred der König der West-Sachsen und Angelsachsen.

Wie für die Reihe typisch dürften antike Gottheiten wieder eine Rolle in der Geschichte spielen. Die nordische Mythologie hat hierfür genug Geschichten zu bieten. Eine größere Rolle wird vermutlich Odin einnehmen. Im Trailer ist zudem ein älterer Mann, der sein Gesicht unter einer Kapuze verbirgt, zu sehen. Womöglich handelt es sich hierbei um den Assassinen-Mentor von Eivor - einige glauben aber, dass das Odin in menschlicher Gestalt sei.

"Assassin's Creed Valhalla": Die Spielwelt

Eivors Reise beginnt in Norwegen. Spieler sollen jederzeit mit dem Schiff zwischen England und Norwegen hin und herreisen können. Zu den großen Regionen in England sollen Wessex, Northumbria, East Anglia und Mercia zählen. Neben mehreren kleinen Ortschaften sollen London, Winchester und Jórvík die drei großen Hauptstädte im Spiel sein. Spieler erwartet also wie gewohnt eine große offene Spielwelt.

"Assassin's Creed Valhalla": Das Gameplay

Jede Entscheidung die getroffen wird, soll dauerhafte Auswirkungen auf die Spielwelt haben. Den Spielern soll selbst überlassen werden, ob sie diplomatische Lösungen suchen, oder eher mit Gewalt ihren Willen durchsetzen. Es sollen verschiedene Dialogoptionen zur Auswahl stehen, die alle die Reise verändern können.

Doch ohne Raubzüge wäre es kein Wikinger-Leben. Mithilfe der Langschiffe müssen Siedlungen überfallen und Ressourcen gesammelt werden. Auch große Schlachten, in denen Eivor und seine Kämpfer Burgen angreifen, soll es geben.

Eivors heimische Siedlung befindet sich in Norwegen, doch die Wikinger wollen in den feindlichen Gebieten Englands eine neue Heimat aufbauen. Dafür lassen sich Gebäude wie Kasernen, Schmieden und Tätowierstuben aufbauen. Darüber hinaus sollen neue Mitglieder rekrutiert und der Clan nach und nach vergrößert werden. Das eigene Dorf dient als Ausgangspunkt, da Spieler immer wieder dorthin zurückkehren, um Missionen zu starten.

Seeschlachten, wie man sie etwa aus "Assassin's Creed: Black Flag" kennt, werden kein Bestandteil des Gameplays sein. Gegenüber Eurogamer erklärt der leitende Produzent Julien Laferrière, dass man keine großen Schlachten mit Kanonen und ähnlichen Waffen erwarten soll, schlicht aus dem Grund weil Wikinger das nie in Wirklichkeit gemacht hatten. Die Langschiffe dienten vor allem dem schnellen Transport, auch durch die englische Landschaft, da Flüsse damals als Hauptstraßen genutzt wurden. Das soll auch im Spiel so sein. Dennoch sind einige Gefechte auf den Langschiffen zu erwarten, nur eben in anderer Form, als man das bislang von "Assassin's Creed"-Seeschlachten kennt.

"Assassin's Creed Valhalla": Das Kampfsystem

"Assassin's Creed Valhalla" soll ein brandneues Kampfsystem bieten. Zu Eivors Waffen zählen Äxte, Schwerter und Schilde. In jeder Hand kann er gleichzeitig eine Waffe führen - sogar der Kampf mit zwei Schilden soll möglich sein. Zudem feiert die versteckte Klinge ihr Comeback.

Eivor kann weiblich oder männlich sein

Spieler können wie auch schon in "Assassin's Creed Odyssey" entscheiden, ob sie einen weiblichen oder männlichen Charakter spielen möchten - Eivor kann also ein Mann oder eine Frau sein. Auch sonst soll es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten geben. Eivor kann unterschiedliche Frisuren, Tätowierungen und natürlich Ausrüstungsgegenstände bekommen.

Der Rabe Synin hilft Eivor dabei, die Umgebungen aus der Luft zu erkunden - in den Vorgängern war dies bereits mit Adlern möglich. Synin soll in der altnordischen Sprache so viel bedeuten wie "Einsicht".

"Assassin's Creed Valhalla" wird ein reines Singleplayer-Spiel sein, allerdings wird es eine Mehrspieler-Komponente enthalten. Es lassen sich Söldner individuell erstellen, die von anderen Spielern ausgeliehen werden können.

"Assassin's Creed Valhalla": 4K und schnelle Ladezeiten

"Assassin's Creed Valhalla" wird auf den Next-Gen-Konsolen mit einer 4K-Auflösung dargestellt und somit dank der starken Leistung Xbox Series X und der Playstation 5 eine wesentlich bessere Grafik haben, als auf den aktuellen Konsolen. Ubisoft hat allerdings erklärt, dass das Spiel mindestens mit 30 FPS laufen soll, was für viele Fans ein kleiner Dämpfer ist. Einer der größten Kritikpunkte an Titeln für Konsolen im Vergleich zum PC ist, dass sie weniger FPS darstellen können. Das sollte sich eigentlich mit der Xbox Series X und der PS5 ändern. Dafür sollen die Ladezeiten der Next-Gen-Titel wesentlich kürzer werden, auch bei "Valhalla".

"Assassin's Creed Valhalla": Release-Termin, PS5- und Xbox-Series-X-Versionen

Einen festen Release-Termin gibt es noch nicht. Ubisoft hat allerdings angekündigt, "Assassin's Creed Valhalla" zur Weihnachtszeit 2020 zu veröffentlichen - also noch dieses Jahr. Das Spiel soll sowohl auf PC, PS4 und Xbox sowie auf den Next-Gen-Konsolen Playstation 5* und Xbox Series X* erscheinen. Vorbesteller-Editionen enthalten einige zusätzliche Inhalte.

