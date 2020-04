Assassin's Creed Valhalla: Wikinger-Setting bestätigt - Alle bisherigen Infos zum Spiel

Ubisoft

Ubisoft hat die Katze aus dem Sack gelassen: "Assassin's Creed Valhalla" ist der Titel des neuen Assassinen-Abenteuers. Der erste Trailer folgt heute Abend.

Ubisoft hat den Titel "Assassin's Creed Valhalla" und damit das Wikinger-Setting bestätigt.

Details zur Handlung und zum Protagonisten gibt es noch nicht.

Ein erster Trailer wird heute Abend gezeigt.

Lange haben Fans spekuliert, wie es heißen könnte - nun hat Ubisoft es offiziell bestätigt: "Assassin's Creed Valhalla" heißt der nächste Teil der beliebten Meuchelmörder-Reihe. Wie viele vermutet haben, verlagert sich der Schauplatz nach Skandinavien zur Zeit der Wikinger, nachdem zuletzt "Assassin's Creed: Odyssey" im antiken Griechenland spielte. Wie viel ist bislang über "Assassin's Creed Valhalla" bekannt?

"Assassin's Creed Valhalla": Erster Trailer heute Abend

Ubisoft hat den Titel in einem sage und schreibe acht Stunden langen Live-Stream vorgestellt. Zuschauer konnten darin sehen, wie der australische Künstler Bosslogic mittels Photoshop das Teaser-Bild gestaltete und nach und nach das Wikinger-Setting enthüllte.

Außer dem Titel des Spiels und dem Bild hat Ubisoft bislang keine weiteren Infos zu "Assassin's Creed Valhalla" verraten. Vieles bleibt noch unklar. Allerdings könnte noch das ein oder andere Geheimnis heute Abend gelüftet werden, denn um 17 Uhr deutscher Zeit wird der erste Cinematic Trailer zum Spiel gezeigt.

Hier können Sie die Präsentation um 17 Uhr ansehen:

"Assassin's Creed Valhalla": Das sind die offenen Fragen

Das Artwork und der Beititel Valhalla haben bestätigt, dass es sich um ein Wikinger-Setting handelt. Doch viele Fragen bleiben noch offen. Vermutlich werden Wikinger-Raubzüge in England ein Teil der Handlung. Das deutet der rechte Teil des Artworks an. Die linke Seite lässt vermuten, dass Seefahrten- und schlachten ebenfalls wieder enthalten sind.

Auf dem Bild ist zudem der Protagonist zu sehen. In den Händen hält er eine Axt, auf dem das Symbol der Assassinen zu sehen ist. Im Vorgänger konnten Spieler entscheiden, ob sie einen weiblichen oder männlichen Charakter spielen. Ob das in "Assassin's Creed Valhalla" erneut so sein wird, ist noch unklar, jedoch hat Ubisoft in der Vergangenheit versprochen, dass die Wahl des Spielcharakters auch in künftigen Teilen verfügbar sein soll.

Wie für die Reihe typisch dürften antike Gottheiten wieder eine Rolle spielen. Die nordische Mythologie hat hierfür genug Geschichten zu bieten. Des Weiteren ist auf dem Teaser-Bild über der rechten Schulter des Protagonisten ein Rabe zu sehen. Das könnte ein Hinweis auf den nordischen Göttervater Odin sein. Dem Spieler könnte der Rabe womöglich dabei helfen, Gegenden aus der Luft zu erkunden - in den Vorgängern war dies bereits mit Adlern möglich.

"Assassin's Creed Valhalla": Wann ist der Release?

Ubisoft plant "Assassin's Creed Valhalla" 2020 zu veröffentlichen. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest. Denkbar ist, dass das Spiel zum selben Zeitpunkt auf den Markt kommt, wie die Playstation 5* und die Xbox Series X* - also Ende 2020.

Doch Ubisoft-CEO Yves Guillemot hat kürzlich erklärt, dass er bereit wäre, Releases zu verschieben, sollten bei den Next-Gen-Konsolen aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus Engpässe entstehen*. Die eigenen Studios seien nicht betroffen und lägen aktuell im Zeitplan.

Ubisoft hat vor einer Weile im Rahmen einer Investoren-Konferenz verraten, dass bis März 2021 insgesamt fünf AAA-Spiele auf den Markt kommen - eines davon ist das neue "Assassin's Creed". Das bedeutet, dass wir uns spätestens im März 2021 mit dem Wikinger-Assassinen ins Abenteuer stürzen werden.

