+ © Activision Call of Duty Modern Warfare und Warzone von Activision und Infinity Ward © Activision

Call of Duty Moder Warfare und das Battle Royale Warzone sind die aktuellen Titel des Call of Duty Franchise von Activision. Dies sind die aktuellen News.

Update vom 07. Juni 2020: Die vierte Season in Call of Duty Warzone wurde aufgrund der Proteste verschoben. Ein Leak verrät den genauen Starttermin.*

Update vom 05. Juni 2020: Einige Call of Duty Warzone Fans wünschen sich nun ein Feature, was Leben retten könnte. Ingame.de berichtet, wie es funktioniert und wieso Spieler das Feature schon auf Fortnite kennen.

Update vom 03. Juni 2020: Der Schaden von Nahkampf-Attacken in Call of Duty Warzone hat kürzlich für Diskussionen gesorgt*. So langt es einen Gegner zweimal mit einer Nahkampf-Waffen-Attacke zu treffen, um ihn auszuschalten, selbst wenn er voll gepanzert ist. Viele Fans finden es unlogisch, dass eine Messer-Attacke genauso viel Schaden macht und wünschen sich von Infinity Ward Änderungen.

Mit Call of Duty Modern Warfare* und dem Battle Royale Call of Duty Warzone* feiert der Publisher Activision* aktuell große Erfolge. Mehr als 60 Millionen Spieler haben das Battle Royale gespielt und Modern Warfare wird demnächst mit der Season 4 starten. Dann können die Fans von Call of Duty* wieder mit neuen Maps, neuen Waffen und Änderungen an Verdansk rechnen. Da Activision den Start der Season 4 auf unbestimmte Zeit verschoben hat, müssen sich die Fans nun noch einige Zeit gedulden.

