Call of Duty Modern Warfare: Dieser Unbekannte ist der weltbeste Spieler

Ein kompletter Neuling ist der Beste!

+ © Activision Call of Duty Modern Warfare: E-Sportler wählen besten Spieler der Welt. © Activision

Für alle die sich schon immer gefragt haben, wer eigentlich der weltbeste Call of Duty Modern Warfare Spieler ist, gibt es jetzt endlich eine Antwort.

E-Sportler stimmen über den besten Spieler in Call of Duty Modern Warfare ab.

ab. Ein kompletter E-Sport-Neuling soll der Beste sein.

Schaffen die beiden Besten es ins Finale der Call of Duty League?

Minneapolis/USA – Die Call of Duty League ist zurzeit im vollen Gange und am Start-Wochenende schalteten bereits hunderttausende Zuschauer ein. Insgesamt 12 Teams kämpfen um den Sieg. Neben alteingesessenen Veteranen wie Seth "Scump" Abner oder Ian "Crimsix" Porter, welche beide bereits seit 10 Jahren in der E-Sport-Szene aktiv sind, spielen auch einige Neulinge in der kompetitiven Call of Duty Modern Warfare Liga mit. Obwohl viele von ihnen nicht länger als ein Jahr professionell spielen, erzielten sie schon beeindruckende Erfolge. Doch welcher E-Sportler ist der weltbeste Spieler?

Call of Duty Modern Warfare: E-Sportler ernennen No-Name zum besten Spieler

Während des Start-Wochenendes der Call of Duty League, befragte die Gaming-Website Dexerto die E-Sportler, wer denn der beste Spieler in Call of Duty Modern Warfare sei. Insgesamt elf Spieler wurden im US-amerikanischen Minneapolis befragt und die Antwort hätte eindeutiger nicht ausfallen können.

+ Die Wahl zum besten Call of Duty Modern Warfare: Nur ein Teil der Call of Duty League in Minneapolis. © Activision

Tyler "aBeZy" Pharris erhielt sieben von zehn Stimmen. Von seinen Gegnern erhielt der erst 20-jährige E-Sportler großes Lob. Es sei einfach "verrückt" was "aBeZy" in Modern Warfare leiste. Das Besondere ist, dass aBeZy seit nur einem Jahr Call of Duty auf professionellem Niveau spielt. In dieser kurzen Zeit holte der E-Sportler den maximalen Erfolg. Mit seinem ehemaligen Team eUnited konnte er 2019 die Call of Duty Weltmeisterschaft gewinnen und insgesamt über eine Million US-Dollar Preisgeld einheimsen. Nach seinem großen Erfolg wechselte "aBeZy" FaZe Clan aus Atlanta und hofft nun auf eine ähnlich erfolgreiche Zeit in der Call of Duty League.

Call of Duty Modern Warfare: In der Call of Duty League treffen die weltbesten E-Sportler aufeinander

Der Name "KiSMET" fiel ebenfalls des Öfteren in der Befragung. Der ebenfalls erst 20-jährige E-Sportler gilt als kleiner Wandervogel. In nur eineinhalb Jahren spielte er für insgesamt sieben Teams. Momentan ist er bei PAR Legion unter Vertrag. Sowohl das Team von aBeZy als auch KiSMET konnte die ersten Matches in der Call of Duty League souverän gewinnen. Gut möglich also, dass sich die beiden vermeintlich besten Spieler, im Finale der Call of Duty League gegenüberstehen werden. Dort steht der Löwenanteil des gigantischen Preisgeldes auf dem Spiel. Insgesamt geht es in der Call of Duty League um sage und schreibe 300 Millionen US-Dollar.

Gegen wen der beste Call of Duty Modern Warfare Spieler der Welt antreten wird, steht noch nicht fest. Am 8. Februar wird man ihn jedoch mit Sicherheit wieder in der Call of Duty League sehen, wenn das globale Event Halt in London macht. Unter den Top 10 Modern Warfare Profis mit den höchsten Einkommen, ist "aBeZy" trotz seiner herausragenden Leistungen nicht.

Für diejenigen, die sich auch vor der heimischen Konsole wie ein echter E-Sportler fühlen wollen, hat ein Reddit-Nutzer nun den perfekten Plan entworfen. Wie ingame.de* berichtet, ist seine Idee der perfekte Ersatz zum lange geforderten League Play in Call of Duty Modern Warfare.

Viele der PC-Spieler von Call of Duty Modern Warfare Spieler fühlen sich zudem derzeit deutlich benachteiligt, was für Unmut bei den Fans sorgt.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de*