Call of Duty Modern Warfare: Neuer Trick entschärft tödlichste Granate im Spiel

Überleben dank Ausrüstung

Die Semtext-Granate bedeutet in Call of Duty Modern Warfare eigentlich immer den sicheren Tod. Doch ein Spieler hat nun einen Weg gefunden, sie auszutricksen.

Semtex-Granate bei Call of Duty Modern Warfare muss nicht mehr den Tod bedeuten.

bei Call of Duty Modern Warfare muss nicht mehr den Tod bedeuten. Spieler findet mit " Trophy System " einen neuen Trick .

" einen neuen . "Totenstille" könnte schon bald als Lieblings-Aufrüstung ersetzt werden.

Los Angeles/ USA – Bei Activisions neuen Call of Duty Teil gibt es die unbeliebte Semtex-Granate, welche fast immer zum Tod führt. Ein Redditor hat nun allerdings durch Zufall einen Trick gegen die Granate gefunden.

Call of Duty Modern Warfare: Die verhasste Semtex-Granate überleben – Trick macht's möglich

In Call of Duty Modern Warfare gibt es einen Wurfgegenstand, den alle hassen: die Semtex-Granate. Nachdem sie geworfen wurde, explodiert die Granate nach einiger Zeit und kann dabei massiven Schaden anrichten.

Die zeitgesteuerte klebrige Granate haftet an den meisten, wenn nicht sogar an allen Oberflächen. Und deswegen ist sie auch so unbeliebt. Wird man einmal von ihr getroffen, gibt es kein Entrinnen mehr. Die Semtex-Granate explodiert am eigenen Körper. Am besten wird die Granate in engen Räumen verwendet, beispielsweise in kleinen Zimmern. Auch schmale Korridore in Call of Duty Modern Warfare sind dafür ideal.

Gegner können nicht vor der einmal platzierten Semtex-Bombe weglaufen und sterben nicht nur, sondern reißen vielleicht auch noch Verbündete in den Tod. Maximalen Schaden richtet die Granate übrigens an, wenn auf sie auf Gruppen von Gegnern geworfen wird. Einen Überblick über die Semtex-Granate in Call of Duty Modern Warfare finden Sie hier:

Semtex-Granate Freischaltbares Level Level 32 Tragekapazität 1 (Maximal 2 mit Schrapnel-Fähigkeit) Auslöser Zeitsteuerung

Call of Duty Modern Warfare-User findet cleveren Trick, um Semtex-Granate zu umgehen

Um die verhasste Semtex-Granate zu umgehen, gab es bisher keinen wirksamen Ansatz in Call of Duty Modern Warfare. Doch das ändert der Reddit-Nutzer Daboosie_ nun mit einem Video auf der Plattform.

Im Clip, der mittlerweile mehrere 10.000 Aufrufe hat, ist zu sehen, wie der Spieler von mehreren Gegnern in einem schmalen Außenbereich eingekesselt wird. Ein Gegner wirft anschließend eine Semtex-Granate an seinen Körper, die dort haften bleibt – eigentlich ein Todesurteil für den Reddit-User.

Der Spieler setzt anschließend sein "Trophy System" ein, eine Aufrüstung aus der Klasse "Schnell". Diese kann in der Regel normale Ausrüstungen abwehren. Wie er jedoch festellt, wehrt das Trophy System nicht nur bestimmte Ausrüstungen ab, sondern alle, worunter auch die Semtex-Granate fällt. Somit ist es dem Spieler möglich, der tödlichen Explosion bei Call of Duty Modern Warfare zu entgehen.

Call of Duty Modern Warfare: Anti-Semtex-Ausrüstung löst beliebten Perk ab

Das Video machte in den sozialen Netzwerken schnell die Runde. Viele Spieler haben diesen neuen Trick bereits selbst ausprobiert. Unter Veteranen der Reihe wird das "Trophy System" schon jetzt als neuer Favorit gehandelt. Manche gehen sogar so weit, dass sie einen der beliebtesten Perks links liegen lassen. Die Feldaufrüstung Totenstille ermöglicht schnelle Kills aus dem Hinterhalt, könnten nun aber von "Trophy System" von Platz Eins der meistgenutzten Perks verdrängt werden.

Nach einigen unglücklichen Äußerungen über das fehlende Map-Voting können sich Fans mit diesem neuen Trick wieder auf abwechslungsreichen Spielspaß freuen. Auch der neue Call of Duty Modern Warfare: Battle Royal Modus*, welcher schon vor Release von Fans in einem Trailer nachgebaut wurde*, könnte Call of Duty Fans versöhnlich stimmen.

