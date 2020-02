Call of Duty Modern Warfare: Mit diesem krassen Grau 5.56 Setup bis zur Nuke

Beste Waffe?

Mit dem Start der Season 2 in Call of Duty Modern Warfare ist das Sturmgewehr Grau 5.56 in das Spiel gekommen. Wir zeigen eines der besten Setups für die Waffe.

Die Grau 5.56 kam mit dem Season 2 Update von Call of Duty Modern Warfare .

kam mit dem Update von . Die Waffe erhält man mit Level 15 im Season 2 Battle Pass .

erhält man mit Level 15 im Season 2 . Der Streamer Swagg zeigt das seiner Meinung nach beste Setup für die Waffe.

Kalifornien - Die Season 2 von Activisions Call of Duty Modern Warfare* ist im vollen Gange und mit dem neuen Battle Pass sind auch zwei neue Waffen in das Spiel gekommen. Neben der SMG Striker 45, die sich ähnlich wie die UMP spielt, ist auch ein Sturmgewehr mit dem Namen Grau 5.56 in Modern Warfares Waffenarsenal gekommen. Dabei ist die Grau 5.56 schon sehr früh bei den Battle Pass Belohnungen erhältlich, denn man kann sie schon mit Level 15 erhalten. Damit wird sie jedem Spieler schnell zugänglich gemacht. Der Streamer Swagg aus den USA hält die Waffe sogar für eine der drei besten Waffen in Call of Duty Modern Warfare.

Mit diesem Setup der Grau 5.56 in Call of Duty Modern Warfare dominieren

Der bekannte amerikanische Streamer* Swagg stellt in einem Video sein Setup für die Grau 5.56 vor und vergleicht die Waffe aus Call of Duty Modern Warfare mit der AK 12 Aus Call of Duty* Ghosts und Call of Duty Advanced Warfare. Während er von der Waffe schwärmt, schafft er es in sehr kurzer Zeit, 30 Abschüsse in Folge zu erzielen und sich die Nuke freizuschalten.

Grau 5.56 ist eigentlich ein Kunstname für die in der Realität vorhandene SWAT 556 von Sig Sauer. In Call of Duty Modern Warfare hat die Waffe 5 Attachement-Slots und kann auf unterschiedlichste Weise auf die Bedürfnisse des Spielers und unterschiedliche Situationen angepasst werden. Wir stellen das Setup von Swagg genau vor.

Das Setup der Grau 5.56 aus Call of Duty Modern Warfare von Swagg im Detail

Der Streamer Swagg hat sein Setup für die Grau 5.56* in Call of Duty Modern Warfare scheinbar gefunden, denn sein 30er Killstreak beweist, dass er mit dem Setup wirklich erfolgreich ist. Er verwendet folgende Attachments:

Mündung: Monolith Schalldämpfer

Lauf: FFS 20.8" Nexus

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin

Griff:XRK Void II

+ Das Setup der Grau 5.56 von Swagg in Call of Duty Modern Warfare © Infinity Ward Als Feldausrüstung verwendet er die Munitionskiste, um nicht Gefahr zu laufen, keine Munition mehr zu haben. In seinem Video sagt er: "Ich glaube, die Grau 5.56 gehört zu den Top 3 Waffen in Call of Duty Modern Warfare. Möglicherweise ist sie sogar die Beste Waffe im Spiel."



Der Streamer weist in seinem Video auch darauf hin, dass die Anpassung des Laufs auch dazu führt, dass man ein Ironsight erhält, welches dem der AK 12 ähnelt.

Waffe M26 MASS und Battle Royale Modus Warzone in Call of Duty Modern Warfare

Ein Leak hat vor einigen Tagen eine weitere Waffe bekannt gemacht, die in Season 2 von Call of Duty Modern Warfare erscheinen soll. Die M26 MASS ist ein Shotgun-Aufsatz, der eigentlich am Unterlauf montiert wird. In CoD:MW wird man sie aber auch in der Stand-Alone-Variante spielen können. Die M26 MASS ist als Belohnung im aktuellen Battle-Pass nicht vorhanden. Sie wird vermutlich später in der Season 2 erhältlich sein.

Wann die M26 MASS in das Spiel kommt ist allerdings noch unbekannt. Wie ingame.de* berichtet, sind die Fans von Call of Duty Modern Warfare vielmehr gespannt, wann der Battle Royale Modus Warzone* von Activision und Infinity Ward angekündigt wird und der Release-Termin bekannt gegeben wird.

