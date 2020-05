Call of Duty Warzone: Bunker Codes - Überraschung in Season 4 geplant

Kommt da was?

Kaum eine andere Sache sorgt in Call of Duty Warzone für so viel Diskussion wie die Bunker-Codes auf Verdansk. Diese wurde nun entzaubert und dies soll noch passieren.

Call of Duty Warzone von Activision wurde von mehr als 30 Millionen Spielern gespielt.

Auf der Battle Royale Map Verdansk sind überall Eingänge zu Bunkeranlagen verteilt.

Ein Spieler hat nun Zutritt zu den Warzone Bunkeranlagen durch einen Glitch erlangt.

Update vom 5. Mai 2020: Wie wir vor Kurzem berichteten, hatte ein Fan Teile der geheimen Bunkeranlagen in Call of Duty Warzone auf Verdansk erforscht. Jetzt meldet sich Infinity Ward in einem Interview zu Wort und gibt weitere Geheimnisse um unbekannte Map-Bereiche bekannt und Blickt auf Season 4 des Battle Royale.

Die Karte Verdansk von Call of Duty Warzone ist vielen originalen Schauplätzen in der Ost-Ukraine nachempfunden worden. Nun werden die Fans von Warzone wohl bald die Möglichkeit haben noch weitere Bereiche von Verdansk erforschen zu können, wenn man den Aussagen des Infinity Ward Mitarbeiter Taylor Kurosaki Glauben schenken kann.

In einem Interview auf GamerGen sagt er: "Die Spieler haben schon entdeckt, dass es auf Verdansk mehr zu entdecken gibt, als man im aktuellen Spiel sehen kann. Es wird bald einen ganz neuen Bereich auf Verdansk zu erforschen geben." Ob Kurosaki damit auf die geheimen Bunkeranlagen hinter den verschlossenen Türen anspielt, hat er jedoch offen gelassen.

Call of Duty Warzone Season 4: Neue Bereich auf Verdansk werden veröffentlicht

Kurosaki sagt weiter, dass mit der Season 4 von Warzone weitere Bereich von Verdansk veröffentlicht werden und: "sich für einige Spieler öffnen werden." Damit heizt er die Spekulationen an, dass man ähnlich wie in Apex Legends den Zugangscode für die Bunkeranlagen auf Verdansk auf der Map finden kann und diese damit öffnen. Bei Apex Legends befinden sich in den gesicherten Anlagen besonders hochwertige Rüstungen und Waffen.

Call of Duty Warzone und Modern Warfare Season 4: Neue Operator und 200 Spieler?

Weiterhin kündigt Kurosaki an, dass es mit Season 4 von Call of Duty Warzone vonActivision weitere neue Operatoren geben wird, sowie eine neue Map. Die spannendste Aussage von ihm ist jedoch der Satz: "Es werden mehr und mehr Spieler in den Kampf geschickt, um das Blatt zu wenden und wir sind sehr gespannt, wie unsere Spieler sich mit den neuen Kriegern zusammen in die Schlacht begeben."

One clarification - The new #Warzone Contract will not be available in BR solos, the reward of "redeploy your teammates" didn't feel right when you are solo. https://t.co/euMXRgHehL — Raven Software (@RavenSoftware) April 27, 2020

Erstmeldung vom 25. März 2020: Kalifornien - Call of Duty Warzone ist die Battle Royale Auskopplung von Activisions* aktuellem Call of Duty* Franchise Call of Duty Modern Warfare. Der Titel, der für Spieler von PC, Xbox One und PS4 kostenlos spielbar ist, konnte schon in den ersten beiden Wochen eine Spielerzahl von mehr als 30 Millionen Gamern verzeichnen. Der Entwickler Infinity Ward aus Kalifornien hat die Map Verdansk unter anderem aus bekannten Maps des aktuellen Modern Warfare* zusammengesetzt. Es befinden sich jedoch auch Bunkereingänge auf der Map, die bisher unbekannt waren.

Call of Duty Warzone: Welche Funktion haben die Bunker auf Verdansk?

Die Battle Royale Karte Verdansk von Call of Duty Warzone* ist von der Fläche viermal so groß wie der Vorgänger aus Call of Duty Black Ops 4 Blackout. Dementsprechend viele Bereiche gibt es, die man auf der Karte auskundschaften kann. Alle Gebäude sind jedoch nicht zum Betreten freigegeben, wie auch die Bunkeranlagen, die über die ganze Map auf Verdansk verstreut sind.

+ Einige Bunker in Call of Duty Warzone kann man schon betreten, andere sind verschlossen. © Infinity Ward Es gibt an den Bunkertüren zwar ein Code-Schloss, doch dieses hat aktuell noch keine Funktion und die Türen sind mit einem Balken verschlossen. Jetzt fragen sich natürlich viele Spieler vonCall of Duty Warzone, was sich hinter den schweren Bunkertüren aufVerdansk befindet. Hat der Entwickler Infinity Ward aus Kalifornien mit den Bunkern in der Zukunft möglicherweise noch einiges vor? Der bekannte Streamer* Shroud wird dies vermutlich nicht mehr erleben, denn der MixerStar hat angekündigt, das Battle Royale Warzone bald nicht mehr zu spielen. Sein Kollege von Twitch* MontanaBlack* hingegen hat angekündigt, trotz einiger Kritik an Warzone dem Titel noch treu zu bleiben.

Call of Duty Warzone: Spieler findet Weg hinter die Bunkertüren auf Verdansk

Ein findiger Spieler, der das Battle Royale gespielt hat, fand durch einen Glitch einen Weg, wie er durch die Bunkertüren in Call of Duty Warzone kommt und sich das Geheimnis dahinter ansehen kann. Dieses Video zeigt, was sich hinter den Türen befand und wie der Bunker von innen aussieht.

Wie man in dem Video sehen kann, befindet sich hinter der Bunkertür nicht besonders viel. Bei einigen Eingängen ist noch eine Art Steinweg vorhanden, aber echte Strukturen wie Gänge, Räume oder andere Elemente haben die Map-Entwickler von Infinity Ward dort nicht designed. Das Ergebnis der Bunker-Expedition war also etwas ernüchternd.

Call of Duty Warzone: Könnten Loot-Kammern wie in Apex Legends kommen?

Könnten in Call of Duty Warzone Bunker beziehungsweise Kammern wie in Apex Legends kommen, zu denen man einen speziellen Code finden muss, mit dessen Hilfe man die Tür geöffnet bekommt, um dann ganz besonderen Loot zu finden? Diese Theorie vertreten einige wenige Spieler. Die offensichtlichste Annahme ist jedoch, dass es sich bei den Bunkereingängen lediglich um "Dekoration" auf der Map Verdansk handelt, da es dort auch andere Gebäude gibt, die man nicht betreten kann, und die lediglich die Funktion haben, die Map etwas belebter wirken zu lassen.

Weder Activision noch Infinity Ward haben zu diesem Thema ein Statement abgegeben. Insbesondere Infinity Ward hat gerade viel Arbeit mit dem neuesten Update, welches kürzlich einige Tage verschoben wurde*, wie ingame.de* berichtet.

Fans von Call of Duty Modern Warfare 2 dürfen sich freuen, denn laut einem Leak wird Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered* Ende 2020 erscheinen.

Ein sehr lustiges Video hat ein Spieler kürzlich aufgezeichnet, als er für einen Glitch in Warzone gesorgt hat. Er warf seine Munitions-Box gegen einen Lodout-Drop, was im Verlauf der Aktion dafür sorgte, dass ihn die Drop-Kiste am Ende tötete. Nicht ganz so lustig fand ein anderer Spieler die Tatsache, dass die Verwendung eines bestimmten Waffen-Skins der EBR-14 mehr Feuerkraft* gab. Dies scheint vermutlich nur ein Bug zu sein und nicht von Infinity Ward beabsichtigt gewesen zu sein. Call of Duty Warzone hat ein Hacker-Problem.* Ausgerechnet ein Cheater möchte Infinity Ward nun unter die Arme greifen.

Für PS4 Spieler gibt es nun freudige Nachrichten. Sie können sich ein kostenloses Combat Pack* downloaden. Für gefallene Teammates könnte es auch bald etwas zu Freuen geben. Ein neuer Contract bei Call of Duty Warzone sorgt dafür, dass man Teammates kostenlos wiederbeleben kann*.

