Call of Duty Warzone ohne Modern Warfare spielen? So geht's

Kostenlos für alle!

Call of Duty Warzone Free-to-Play und kostenlos für jedermann spielbar. In dieser Anleitung erfahrt ihr, wie ihr den Battle Royale spielen könnt.

Call of Duty Warzone* startet am 10.03.2020 um 17:00 Uhr auf PC , PS4 und Xbox One .

Der Battle Royale-Modus von Call of Duty ist für alle gratis spielbar.

Battle Royale auch ohne Call of Duty Modern Warfare* spielbar.

Los Angeles, USA – Die Gerüchte um Warzone, den neuen Battle Royale-Modus von Call of Duty, stehen nun schon länger im Raum. Jetzt wurde der Spielmodus endlich offiziell mit einem Trailer* enthüllt und wird am 10. März 2020 veröffentlicht. Ab 17:00 Uhr ist das Spiel auf der Website und in allen gängigen Konsolenshops herunterladbar.

Fans warten bereits seit Oktober 2019 auf einen Battle Royal Modus* von Call of Duty. Nun lässt er sich für alle Spieler gratis downloaden und dafür wird nicht einmal eine Version von Call of Duty Modern Warfare benötigt. Die einzige Herausforderung, die das Endgerät bewältigen muss, sind die Mindestanforderungen an die Konsole oder den PC*. Auf Steam ist das Spiel derzeit noch nicht verfügbar.

Call of Duty Warzone: So spielt ihr den Free-to-play-Modus ohne Modern Warfare

Jeder, der Modern Warfare bereits besitzt, kann natürlich sofort in Warzone springen. Der Spielmodus wurde bereits zum Menü von Call of Duty Modern Warfare hinzugefügt und kann mit wenigen Klicks gestartet werden, berichtet der Publisher Activision aus Los Angeles.

+ Warzone ist bald für alle Call of Duty-Spieler kostenlos spielbar. © Activision

Auf der offiziellen Website von Call of Duty heißt es: „Willkommen zu Warzone, der neuen riesigen, kostenlosen Kampfarena aus der Welt von Modern Warfare®. Steigen Sie ein, rüsten Sie sich aus, erbeuten Sie Belohnungen und kämpfen Sie sich an die Spitze.“ Mit diesen warmen Worten zum Einstand sind jedoch nicht nur Spieler gemeint, die Call of Duty Modern Warfare bereits besitzen.

Call of Duty Warzone: Auch ohne Modern Warfare kostenlos spielbar

Auch Fans ohne den Shooter haben die Möglichkeit, Warzone komplett gratis zu spielen. Selbst wenn man Modern Warfare noch nicht in seiner Spielbibliothek hat, kann man Warzone auch spielen, ohne das Hauptspiel kaufen zu müssen.

Der Battle Royale-Modus ist als völlig eigenständiges Spiel (Standalone) verfügbar und kann als separater Client heruntergeladen werden. Für diejenigen, die Warzone kostenlos ausprobieren und anschließend das vollständige Modern Warfare-Spiel freischalten möchten, ist ein Upgrade direkt vom Warzone-Client aus möglich.

Das Spiel ist laut Activision plattformübergreifend spielbar, was bedeutet, dass man mit Freunden zusammen auf einer Map* spielen kann, unabhängig davon, ob sie auf Xbox One, PS4 oder PC zocken. Im Moment gibt es drei Spielmodi - Solo, Duos und Trios.Activision hat bis dato noch nicht bestätigt, ob es einen Modus mit 4 Spielern in einem Squad geben wird. Im Anfängerguide* können Einsteiger nun alle Tricks zu Call of Duty Warzone nachlesen. Sollten Problem beim Start des Spiels auftreten kann mithilfe der Problemlösungen versucht werden, das Spiel zu reparieren*. Mittlerweile haben Profis des Spiels einen unglaublichen Weltrekord in dem Spiel aufgestellt. Ein Trio hält den Weltrekord für die meisten Abschüsse in einem Battle Royale Spiel.

