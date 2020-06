Cyberpunk 2077: UV-Botschaft der Entwickler auf limitierter Xbox One X entdeckt

Detektive hergehört

Diese limitierte Xbox One X von Cyberpunk 2077 ist wirklich etwas ganz besonderes. Nur hat ein Fan eine geheime Botschaft gefunden, die nur unter UV-Licht lesbar ist.

Warschau, Polen – Der nächste große Blockbuster Cyberpunk 2077 wird von CD Projekt RED, einem polnischen Entwicklerstudio, entwickelt und soll noch 2020 erscheinen. CD Projekt RED ist unter anderem durch die Spielserie The Witcher international bekannt geworden und verzeichnet weiterhin große Verkaufserfolge; Passend zum Release dieses Jahr veröffentlichte CD Projekt RED eine streng limitierteXbox One X im entsprechenden Sci-Fi-Design. Ein Fan entdeckte nun eine geheime Botschaft auf derKonsole, in dem er UV-Licht verwendete. – Der nächste große Blockbusterwird von, einem polnischen Entwicklerstudio, entwickelt und soll noch 2020 erscheinen.ist unter anderem durch die Spielserie The Witcher international bekannt geworden und verzeichnet weiterhin große Verkaufserfolge; Passend zum Release dieses Jahr veröffentlichte Microsoft zusammen miteine streng limitierteim entsprechenden Sci-Fi-Design. Einentdeckte nun eine geheimeauf der, in dem erverwendete.

Release (Datum der Erstveröffentlichung) 17. September 2020 Publisher (Herausgeber) Bandai Namco (Europa), Warner Bros. (Nordamerika), Spike Chunsoft (Japan) Serie - Plattform PS4, Xbox One, PC, PS5*, Xbox Series X*, Google Stadia Entwickler CD Projekt RED Genre Action-Rollenspiel, Open World

Cyberpunk 2077: Fan entdeckt versteckte Botschaft auf Xbox One X, indem er UV-Licht nutzt

Im Gegensatz zum Setting in The Witcher reisen die Fans in Cyberpunk 2077 in eine nicht ganz so weit entfernte Zukunft, in der sich die Welt grundlegend verändert hat. Der Schauplatz der Geschehnisse soll das Kalifornien in einer dystopischen Zukunft sein, das den Namen Night City trägt. In dieser Stadt bewegt sich der Cyberpunk 2077-Fan ähnlich wie in einer Open World und kann verschiedene Missionen erfüllen. Durch diese kann man Geld verdienen und dieses wiederum sehr wahrscheinlich für mechanische Körper-Updates, anthropomorphe Roboter oder High-End-Waffen ausgeben, um das Cyberpunk-Feeling besser zu verinnerlichen. Dabei ist der Hauptcharakter V bis auf das kleinste Detail anpassbar und individualisierbar.

Zu CD Projekt REDs neustem Triple-A-Spiel ist vergleichsweise viel bekannt. Zwar gibt es schon etwas länger einen Trailer zu Cyberpunk 2077, doch sind die Fans immer auf neue Informationen rund um das Action-Rollenspiel gespannt. Das wusste CD Projekt RED ganz genau und plante daher für den 11. Juni 2020 einen Livestream zu Cyberpunk 2077, der unter dem Namen Night City Wire stattfinden sollte und in dem eventuell ein weiterer Trailer, Gameplay-Material oder ein Deep-Dive zum Spiel vorgestellt werden sollte. Aufgrund der momentan stattfindenden US-Proteste verschob CD Projekt RED aber den Livestream zu Cyberpunk 2077* und legte den neuen Termin auf den 25. Juni 2020 fest.

Wie Ingame.de berichtet, sind trotzdessen bereits Informationen zu den NPCs, wie den rivalisierenden Straßengangs in Cyberpunk 2077*, bekannt. Die Fans müssen jetzt zwar ein wenig länger auf neuen Input der Entwickler aus Warschau warten, jedoch hatte Microsoft eine grandiose Idee. In Zusammenarbeit mit CD Projekt RED brachte der Tech-Riese aus den USA eine streng limitierte Version der Xbox One X im Design vonCyberpunk 2077 raus und lässt damit Fan-Herzen höher schlagen. Ein glücklicher Fan erhielt seine bestellte Konsole bereits und machte eine überraschende Entdeckung. Mithilfe von UV-Licht stieß er auf eine geheime Botschaft der Entwickler.

Auf Reddit teilte der Cyberpunk 2077-Fan seine Entdeckung der geheimen Botschaft auf der Xbox One X. In einer unteren Ecke ganz am seitlichen Rande der Konsole stehen einige Namen bzw. Begriffe geschrieben, deren Zusammenhang man auf den ersten Blick nicht erkennen mag: "Uniform, Viktor, Mike, Echo". Diese Begriffe verwendet man im NATO-Alphabet, was bedeutet, dass hier lediglich die Anfangsbuchstaben betrachtet werden müssen. So entsteht "UV ME", was übersetzt so viel bedeutet wie "Leuchte mich mit UV-Licht an". Das tat der Fan dann auch und entdeckte die geheime Botschaft. Nur unter Bestrahlung von UV-Licht erscheinen weitere Texte auf der Konsole, wie "Viele Sprachen, eine Nachricht". Als wenn dies nicht schon mysteriös genug wäre, kam noch eine weitere Botschaft zutage, als der CD Projekt RED-Fan weiter an der Seite der Xbox One X entlang leuchtete.

+ Ein Fan bestellte sich die limitierte Xbox One X im Cyberpunk 2077-Style vor und staunte nicht schlecht, als er mit UV-Licht eine Botschaft entdeckte. © Microsoft/CD Projekt RED/Reddit/Eversmans037/Montage

Cyberpunk 2077: Geheime UV-Botschaft der Entwickler auf limitierter Xbox One X entdeckt

Auf der Seite der streng limitierten Xbox One X im Design von Cyberpunk 2077 fand sich dank des UV-Lichts außerdem 15 Mal das Wort "Danke" in einer jeweils anderen Sprache. Ein anderer Fan kommentierte auf Reddit, dass dies die 15 Sprachen wären, in denen das Spiel im Herbst 2020 releast werden soll. Da haben sich die Entwickler CD Projekt RED aus Polen und Microsoft aber besonders viele Gedanken um das Design der limitierten Konsole gemacht, das die Fans nicht nur visuell anspricht.

+ So sieht das Bundle von Microsoft und CD Projekt RED aus, das die limitierte Xbox One X und den Controller dazu im Design von Cyberpunk 2077 beinhaltet. Außerdem dabei ist natürlich auch ein Downloadcode für das Triple-A-Spiel. © Microsoft/CD Project RED

Eine schöne Geste des Teams, das Cyberpunk 2077 erschaffen hat. Das Konsolen-Bundle, das sich der Fan auf Reddit bestellte, besteht aus der limitierten Xbox One X, einem passenden Controller und aus einem Downloadcode der Vollversion von Cyberpunk 2077, die zum Release freigeschaltet wird. Derzeit soll das 45-tausendfach produzierte Bundle bundesweit vergriffen sein, könnte aber vielleicht wieder nachgeliefert werden.

