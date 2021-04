„Days Gone 2“ gecancelt: Entwickler ist wütend auf die Spieler

Beliebter PlayStation-Exklusivtitel

+ © Sony/Bend „Days Gone“ ist im April 2019 für die PlayStation 4 erschienen. © Sony/Bend

Der Creative Director von „Days Gone“ fordert, dass Spieler den Vollpreis für Games zahlen sollten. Sonst seien Fortsetzungen nicht möglich.

Videospiele werden zunehmend teurer. Dass sie zum Release 70 Euro kosten – spezielle Editionen sogar mehr – ist heutiger Standard. Perspektivisch werden Games für die PS5 und Xbox Series X noch teurer*. Käufer überlegen es sich daher zweimal, ob sie sofort zuschlagen oder lieber auf ein vergünstigtes Angebot warten. Bei den Entwicklern ist Letzteres nicht gerne gesehen – es könnte sogar dazu führen, dass ein Titel keine Fortsetzung erhält, obwohl es bei den Spielern gut ankommt. Das ist einem Entwickler zufolge „Days Gone“ widerfahren, wie auch die Kollegen von ingame.de berichten.

„Days Gone“-Entwickler: „Wenn ihr eine Fortsetzung wollt, kauft das Spiel zum Vollpreis“

Kürzlich machte ein Bericht von Bloomberg die Runde, in dem enthüllt wurde, dass Sony den Vorschlag zu „Days Gone 2“ ablehnte. Den Grund dafür verriet Creative Director und Autor von „Days Gone“, John Garvin, nun in einem YouTube-Video. Darin warnt er, dass seine Meinung nicht jedem gefallen würde. Garvin fordert Spieler nämlich auf, Games zum Vollpreis zu kaufen, wenn man diese wirklich gut findet. Von zahlreichen Leuten habe er gehört, dass sie die Spiele zu einem vergünstigten Preis gekauft oder sogar kostenlos im Rahmen der PlayStation-Plus-Gratis-Games erhalten haben. „Beschwert euch nicht, wenn ein Spiel keine Fortsetzung bekommt, wenn ihr es zur Veröffentlichung nicht unterstützt habt“, so Garvin.

„Days Gone“ ist im April in den monatlichen PS-Plus-Gratis-Games enthalten, weshalb das Spiel momentan bei vielen PlayStation-Spielern Gesprächsthema ist. Darüber hinaus ist das Zombie-Action-Adventure in der PlayStation Plus Collection enthalten. Darauf angesprochen, dass „Days Gone“ derzeit im Rampenlicht steht, erklärte Garvin, dass dies im Vergleich zu den Verkaufszahlen zum Launch weniger wichtig sei. Letztere würden die Entwickler direkt unterstützen.

„Days Gone 2“: Ist das Sequel endgültig begraben?

Zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release auf der PS4 erscheint „Days Gone" im Mai 2021 auch für den PC und wird somit einem noch größeren Publikum zugänglich. Im Vergleich zu „The Last of Us 2" plagten das Spiel zu Beginn noch einige Bugs und die Testbewertungen fielen wesentlich schlechter aus. Trotzdem hat „Days Gone" viele Fans gewonnen, die insgeheim trotz Sonys Absage noch auf eine Fortsetzung hoffen. Im Netz haben sie deshalb bereits eine Petition gestartet. Wer weiß, vielleicht lässt sich Sony für „Days Gone 2" doch noch breitschlagen. (ök)

