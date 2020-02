Das Spielchen hat ein Ende

+ © YouTube: Kur t0411 EAs Jagd auf Kurt0411 hat Erfolg – So sieht seine Zukunft ohne FIFA 20 aus © YouTube: Kur t0411

Der FIFA Streamer und E-Sportler Kurt0411 hat in einem Video nun auf seinen permanenten Bann von EA reagiert und seine Pläne für die Zukunft preisgegeben.

Am 24. Februar ging ein Beben durch die FIFA-Community und teilte sie in zwei Lager. Der FIFA 20 E-Sportler und Streamer Kurt0411 wurde lebenslänglich von allen EA-Spielen und Events gebannt. Während sich einige Spieler über die Entscheidung von EA freuen, sind es vor allem Kurts Fans, welche nun an die Decke gehen. In einem ausführlichen Video beschrieb Kurt0411 seine momentane Lage und zeigte seine Pläne für die Zukunft auf.

Wie ingame.de* berichtet, war der Streamer aus Malta EA schon längere Zeit ein Dorn im Auge. Gründe für einen permanenten Bann lieferte Kurt zur Genüge. Immer wieder äußerte er sich in seinen Livestreams abwertend gegenüber FIFA 20*, EA und deren Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr sorgte er für Aufsehen, als er auf das Firmenlogo von EA spuckte und anschließend von jeglichen E-Sport-Events ausgeschlossen wurde.

