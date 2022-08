Pokémon GO: Alle Feldforschungen zum Käferkrabbelei-Event

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Feldforschung zur Käferkrabbelei – alle Quests zum Event © Niantic

Zu besonderen Events gibt es auch exklusive Feldforschungen in Pokémon GO. Auch zur Käferkrabbelei dürfen sich Fans über spezielle Aufgaben freuen.

San Francisco – In Pokémon GO finden regelmäßig Events zu verschiedenen Themen statt. Wie fast jedes Jahr läuft aktuell die große Käferkrabbelei – ein Event zu Ehren der Käfer-Pokémon. Zum Event gibt es auch besondere Feldforschungen, die es nur zur Käferkrabbelei gibt.

ingame.de verrät, welche Feldforschungen sich zur Käferkrabbelei in Pokémon GO lohnen.

In Pokémon GO läuft die Käferkrabbelei, die gleich drei neue Pokémon einführt und Trainer ein neues Mega-Pokémon bringt. So werden Trainer nicht nur Mabula mit seinen zwei Weiterentwicklungen fangen, sondern auch Scherox zu Mega-Scherox entwickeln können. Das Event startet am 10. August, um 10 Uhr, und endet am 16. August, um 20 Uhr.