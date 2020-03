Deutschlands dickster YouTuber ist gebannt! Gibt es ein Comback für Exsl95?

Er ist sprachlos

Frankenthal - Die Fans des YouTubers und Streamers Exsl95 sind schockiert. Nachdem der YouTube Kanal von Tobias Eckmeier, wie Exsl95 eigentlich heißt, wegen eines älteren Videos des Schwergewichts gelöscht wurde* (ingame.de* berichtete), ist nun auch sein Ausweichkanal von YouTube entfernt. Da Exsl95 aber auch einen Bann auf Twitch* hat und auch dort nicht mehr Streamen kann, fragen sich seine Fans, ob sie ihn überhaupt noch einmal wiedersehen werden.

Exsl95: YouTuber und Streamer ist sprachlos und nutzt nun Twitter

Da der YouTuber und Streamer Exsl95 nun keine Plattform mehr hat, auf der er mit seinen Fans kommunizieren kann, nutzt er nun Twitter, um seine Sorgen mit seiner Community zu teilen. Auf Twitter schreibt er: "Ja Leute, was soll ich sagen ... Mein Ausweich-Kanal wurde soeben auch gelöscht ... Ich bin sprachlos ..." Alle seine bisher hochgeladenen Videos werden nicht mehr angezeigt und sein Channel wird auch nicht mehr gefunden.

Ja Leute, was soll ich sagen... Mein Ausweich-Kanal wurde soeben auch gelöscht... Ich bin sprachlos... — Exsl (@Exsl95) March 12, 2020

Seine Fans raten ihm über Twitter-Kommentare mit YouTube Kontakt aufzunehmen, um möglicherweise wieder entsperrt zu werden. Diesen Weg hat der Frankenthaler jedoch schon versucht, hat jedoch nur automatisierte Antworten von YouTube bekommen und schreibt: "ne, bekomme nur irgendwelche Bot Nachrichten von denen. Niemand kann mir was genaueres sagen."

Exsl95: Ex-YouTuber und Streamer scheitert an YouTubes Bann-Politik

Noch vor kurzer Zeit war der nun Ex-YouTuber und Streamer Exsl95 noch zuversichtlich mit seinem Ausweichkanal weiterhin seiner Leidenschaft nachgehen zu können. Der 240 Kilogramm schwere Streamer hat es in der YouTube Community zu einer beachtlichen Zahl an Followern und Fans gebracht. Auch auf Instagram posiert er gerne mit seinem beachtlichen freien Oberkörper und nimmt sich dabei häufig selber nicht so ernst, was ihm viel Sympathie bei seinen Anhängern eingebracht hat.

Exsl95 selber sagt, dass er diese Art der Kommunikation mit seinen Fans braucht. Diverse Zuschauer haben regelmäßig Spaß daran dem 24-Jährigen aus Frankenthal beim GTA Spielen* zuzuschauen. Da Exsl95 jedoch nur noch automatisierte Antworten auf seine YouTube Anfragen erhält, sieht es schlecht für seine Zukunft aus. YouTube geht in letzter Zeit sehr hart gegen Verstöße gegen die Richtlinien vor, was auch andere Streamer zu spüren bekommen haben.

Exsl95 möglicherweise bald doch wieder auf Twitch?

Exsl95 hätte möglicherweise doch die Möglichkeit bald wieder auf der Plattform Twitch zu streamen, die auch der Streamer MontanaBlack* nutzt. Sein Bann auf Twitch liegt schon längere Zeit zurück und einige seiner Fans raten ihm, mit den Twitch-Administratoren Kontakt aufzunehmen und um ein Rückgängigmachen seines damaligen Banns zu bitten.

Da Twitch auch deutschsprachige Community-Manager hat, könnte die Kommunikation hier deutlich einfacher werden, als auf YouTube wo er keine Möglichkeit hat mit echten Personen zu sprechen wie er selber Twittert.

Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich nichtmal die Möglichkeit bekomme, mit einem MENSCHEN zu schreiben oder zu reden. Ich bekomme nur abgefertigte Mails, die ein Roboter geschrieben hat. Es hat sich nicht EIN Mensch meinen Fall angesehen. Danke @YouTube @YTCreatorsDE — Exsl (@Exsl95) March 13, 2020

Wir sind gespannt, ob Exsl95 einen Weg finden wird, wieder seinem geliebten Hobby nachgehen zu können.

Wie ist ihre Meinung? Sollte Twitch Exsl95 wieder erlauben zu streamen und seinen Bann aufheben?

