FIFA 20: TOTS geleakt? Alle Premier League-Spieler im Detail

Das Team of the Season von FIFA 20 konnte früher veröffentlicht werden. Ein YouTuber hat bereits die kommenden Premier League-Spieler in einem Video geleakt.

Vancouver, Kanada - Das Team of the Season bildet in jeden FIFA-Teil den krönenden Abschluss einer Saison und ist das letzte große Event in FIFA Ultimate Team*. Während das TOTS in den letzten Jahren stets im Mai erschien, könnte es dieses Mal bereits früher als erwartet veröffentlicht werden. Durch die Corona-Pandemie dreht sich der Ball in den Profi-Ligen Europas nicht mehr. Wann und ob die Saison fortgesetzt wird, steht noch nicht fest.

EA hat nun die Möglichkeit, aus den bereits gespielten Matches der Saison ein TOTS zusammenzufinden. Ein YouTuber hat das bereits übernommen und leakt somit womöglich das TOTS in FIFA 20.

