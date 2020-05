Wie oft noch?

Schlechte Nachrichten für Fortnite-Spieler – Entwickler Epic Games hat den Release der Season 3 des Battle-Royale Shooters vergeigt. Darum müssen Fans nun warten

Season 3 in Fortnite* verschiebt sich.

Auch Doomsday-Event von Epic Games rückt nach hinten.

rückt nach hinten. Fans wegen fehlender Kommunikation stinksauer. North Carolina, USA – Auch wenn Fans auf die neue Season und das Doomsday-Event von Fortnite schon ganz hyped waren, verschiebt sich der Start von Season 3 nun um einige Tage. Jetzt beschweren sich Spieler über die fehlende Kommunikation von Epic Games. – Auch wennauf dieund das Doomsday-Event vonschon ganz hyped waren, verschiebt sich der Start vonnun um einige Tage. Jetzt beschweren sich Spieler über die fehlende Kommunikation von

Name des Spiels Fortnite Release (Datum der Erstveröffentlichung) 21.07.2017 Publisher Epic Games Serie - Plattformen PC, Mac, Nintendo Switch*, Xbox One, PS4, Android, iOS Entwickler Epic Games Genre Koop-Survival, Shooter

Fortnite: Season 3 von Epic Games verschoben

Der Start der Season 3 des Chapters 2 bei Fortnite hat sich erneut verschoben und nun sind Fans enttäuscht. Am 29. Mai 2020 hat Epic Games auf ihren sozialen Netzwerken und auf der offiziellen Fortnite-Seite bekannt gegeben, dass die neue Season von Fortnite erst am 11. Juni beginnen wird. Eigentlich sollte die neue Season bereits am 4. Juni starten. Nun verschiebt sie sich somit um ganze sechs Tage (Alle Infos zu Fortnite*).

+ Epic Games erklärt seinen Fans die Verschiebung der Season 3 bei Fortnite © Epic Games

Doch das ist leider noch nicht alles für Fans, welche sich schon auf einen neuen Start bei Fortnite gefreut hatten. Auch das groß angedeutete Event, welches in den letzten Wochen im Gespräch war, wird verschoben. Zuvor hatte es einen Countdown in der Lobby bei Fortnite gegeben, welcher auf ein Event am 30. Mai heruntergezählt hatte. Dieser ist nach einem kleinen Update auf mehrere Tage hochgesprungen.

+ Fortnite: Epic Games hat den Countdown zum Event verlängert © ingame.de

Allerdings gibt die Erklärung der Verlängerung von Season 3 bei Fortnite auch neue Aufschlüsse auf das sehnlichst erwartete "Doomsday-Event". Dieses findet nun am 6. Juni um 20 Uhr statt und heißt "Das Gerät". Es wird vermutet, dass hinter dem Event Midas steckt, welcher im Keller der Agency ein geheimes Gerät aufgebaut hat, welches über die letzten Wochen immer mehr Form angenommen hat. Ein erster Leak* zeigte nun auch Bilder einer zerstörten Agency in Fortnite*, welche nach dem Event vielleicht in Schutt und Asche gelegt werden könnte. Epic Games weist darauf hin, dass man für das Event am besten 30 Minuten früher in die Lobby kommen soll, um sich einen Platz zu sichern. Bereits zuvor hatte Epic Games einige Events bei Fortnite veranstaltet, wie zum Beispiel das groß angelegte Travis Scott-Konzert.

Fortnite: Season 3 verschoben – Fans vermissen Erklärung von Epic Games

Fans von Fortnite sind nun allerdings empört über diese Verschiebung. Epic Games nennt zusätzlich auch keinen Grund für den späteren Anlauf der Season 3 bei Fortnite, was die Wut der Fans noch mehr in die Höhe steigen lässt. Dabei äußert das Unternehmen aus North Carolina nur, dass sie alles perfekt für die neue Season vorbereiten wollen und Spielern einen gelungenen Start in den neuen Abschnitt ermöglichen wollen.

Die Fangemeinde hätte sich nicht nur einen rechtzeitigen Start in die neue Season bei Fortnite gewünscht, sondern auch, dass das Event pünktlich verfügbar ist. So fiebern einige seit Wochen auf das ursprüngliche Datum hin und haben nun endgültig den Spaß an der ohnehin schon sehr lange andauernden Season 2 verloren. Auch die Kommunikation zwischen Epic Games und den Fans stößt etlichen Fans sauer auf, die nun Stück für Stück die Lust am Battle-Royal-Spiel* verlieren. So bemängeln viele, dass Epic Games keine Patch-Notes mehr bereitstellt und sich mit vielen Dingen zu viel Zeit lässt. Auch Wünsche, wie zum Beispiel das ein Nerf des Aim-Assist, lässt Epic Games außer Acht.

Viele Fans wünschen sich nun ein doppeltes XP-Wochenende oder mehr Overtime-Challenges, damit sie ihre Ziele in der aktuellen Fortnite Season noch erreichen können.

So ist es beispielsweise noch möglich, die goldene Banane "Agent Peely" bei Level 350 freizuschalten. Bisher haben nur sehr wenige Spieler diese Errungenschaft freigeschaltet und viele Fans bei Fortnite arbeiten noch auf diesen besonderen Skin hin. Ohne ein doppeltes XP-Wochenende und mehr Bonus-XP ist die Freischaltung dieses Skins allerdings nahezu unmöglich zu erreichen. Zwar wurden bei Fortnite mit dem Update v12.61 einige kostenlosen Belohnungen eingeführt*, allerdings sind diese eher mit Ernüchterung von Fans aufgenommen worden, wie ingame.de* berichtet.

Bereits zuvor wurde die neue Season aufgrund des Coronavirus verschoben. Momentan befinden sich die meisten Epic Games Mitarbeiter im Home-Office, weswegen es nahe liegt, dass bestimmte Probleme nicht so einfach gelöst werden konnten wie im normalen Büroalltag. Es könnte allerdings auch sein, dass sich einige letzte große Fehler in das Event eingeschlichen haben, welche mehr Zeit bei der Reparatur beanspruchen als geplant. Epic Games selbst meldet sich zum Grund der Verschiebung weiterhin nicht. Fans werden sich also noch bis zum 11. Juni für die Season 3 bei Fortnite gedulden müssen.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de

Rubriklistenbild: © Epic Games