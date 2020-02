"Fortnite Season 2": So lässt sich der Deadpool-Skin freischalten

Battle Royale

Die neue Season von "Fortnite" bringt nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch einen ganz besonderen Skin. Wir verraten, wie sich Deadpool freischalten lässt.

Am 20. Februar 2020 startete Season 2 von "Fortnite Kapitel 2" .

. Die neue Season steht im Zeichen von zwei Geheimorganisationen.

Mit am Start ist der Marvel-Held Deadpool.

"Fortnite" ist dafür bekannt, mit großen Marken aus Film und Fernsehen zu kooperieren. Ende 2019 gab es zum Beispiel ein eigenes "Star Wars"-Special. Auch in Season 2 von "Fortnite Kapitel 2"* darf der nächste Filmheld mitspielen. Dieses Mal ist es der gemeinfiese Deadpool und Spieler können einen Skin für ihren "Fortnite"-Charakter freischalten. Wir verraten, wie das funktioniert.

"Fortnite Season 2": So gibt es den Deadpool-Skin

Die schlechte Nachricht vorweg: Den Deadpool-Skin gibt es nur für Käufer des "Fortnite Battle-Pass". Dieser ist die Grundvoraussetzung, um den Skin freizuschalten. Der Battle-Pass kostet rund 9,50 Euro. Wer sich dieser Hürde gestellt hat, bekommt Deadpool nicht einfach in den Schoß gelegt. Spieler müssen vorher ein paar Aufgaben erledigen.

Erster Schritt ist die goldenen Lüftung imneuen "Fortnite"-Hauptquartier zu finden. Diese ist auf der rechten Seite neben der Treppe versteckt. Nach einem Klick auf die Lüftung landen "Fortnite"-Spieler in einem geheimen Raum, wo die nächste Aufgabe wartet - der Raum ist einfach nur eine zugemüllte Toilette.

You can click on a vent and find this room: pic.twitter.com/oxSgtftC3Q — FireMonkey • Fortnite Intel (@iFireMonkey) February 20, 2020

Dort muss der Computer angeklickt werden. Es öffnet sich ein Fenster mit automatischem Login. Unten links taucht der Button "Herausforderungen" auf. Dahinter verstecken sich die Aufgaben, um den Deadpool-Skin in "Fortnite Season 2"* freischalten.

"Fortnite Season 2": Wöchentliche Deadpool-Aufgaben

Die erste Herausforderung ist es, einen verstecken Brief zu finden. Dieser stammt von Deadpool selbst und ist an die Entwickler gerichtet. Zu finden ist der Brief im geheimen Raum unter halb des Urinals - erkennbar an dem gemalten Deadpool-Kopf. In dem Brief stellt der Superheld seine Idee für ein neues Design des Battle-Bus vor.

Die erste richtige Challenge für die Spieler lautet, dass sie beim Sprung aus dem Battle-Bus nicht dem "Fortnite"-Busfahrer danken. Als Belohnung gibt es ein Deadpool-Banner für den Spind. Neue Aufgaben gibt es jede Woche und "Fortnite"-Spieler sollten regelmäßig den geheimen Raum aufsuchen, um zu erfahren, was als Nächstes ansteht. Nach Abschluss aller Herausforderungen gibt es den Deadpool-Skin für "Fortnite".

