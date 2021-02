GTA 5 für PS5 und Xbox Series X: Release bestätigt – Rockstar Games nennt Zeitraum

GTA 5 auf der Next Gen

GTA 5 erscheint auch für die PS5 und Xbox Series X. Nun hat Entwickler und Publisher Rockstar Games den Release-Zeitraum für die neuen Konsolen bestätigt.

Nun wurde erstmals ein Zeitraum für den Release der GTA 5 Enhanced Version genannt.

New York, USA – GTA 5 ist trotz Release im Jahr 2013 immer noch nicht aus der Mode gefallen. Dies mag einerseits an dem Online-Modus des Spiels liegen, andererseits, aber auch daran, dass GTA 5 zahlreiche Releases auf den verschiedensten Plattformen hinter sich hat. Es ist nun mal der Publikumsliebling schlechthin von Rockstar Games. Daher wundert es auch nicht, dass die Entwickler vorhaben, den Open-World-Titel auch für PS5 und Xbox Series X zu veröffentlichen Nun nannte Rockstar Games indirekt einen Zeitraum für den Release der geupdateten GTA 5-Version.

Release (Datum der Erstveröffentlichung) 17. September 2013 Publisher (Herausgeber) Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattform PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows Entwickler Rockstar North Genre Open World, Action-Adventure

GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X: Release bestätigt – Rockstar Games nennt Zeitraum

Wann können Fans den Release von GTA 5 für die PS5 und Xbox Series X erwarten? Über diese Frage sprachen Investoren und Analysten in einem Konferenzanruf mit Take-Two Interactive, der Muttergesellschaft von Rockstar Games. Doch ganz genau wollte Take Two die Frage nach dem Release in diesem nicht beantworten. GTA 5 für die PS5 und Xbox Series X wäre „auf dem Weg“ hieß es im Gespräch mit den Investoren. Bedeutet: Ein genauer Release für die Enhanced Version von GTA 5 ist immer noch nicht bekannt. Dafür ging aus der Unterhaltung hervor, dass GTA 5 für die PS5 und Xbox Series X noch in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 releast werden soll.

Der Zeitraum sorgt für reichlich Spekulationen unter den Fans. Denn auch der Geburtstag von GTA 5 liegt in der zweiten Jahreshälfte. Erfolgt deswegen ein Release für die PS5 und Xbox Series X am 17. September 2021? Der Tag wäre gleichzeitig nicht nur der achte Geburtstag von GTA 5, sondern auch ein günstig gelegener Freitag. Man könnte meinen, einen idealeren Release-Tag für das GTA 5 Update gebe es nicht.

Take-Two Interactive versprach den Fans allerdings, Details zu Release und den Inhalten von GTA 5 für die PS5 und Xbox Series X nochmal in den kommenden Monaten durchzukauen. Vorstellungen von den Fans zu den Inhalten von GTA 5 Enhanced gibt es bereits. Ein Map-Leak zu GTA 5* befeuerte zuletzt beispielsweise die Diskussion, ob es Änderungen an der Karten geben wird.

GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X: Release bestätigt – Folgt anschließend GTA 6?

Manche Fans reizt es allerdings nicht GTA 5, nochmal auf der PS5 oder Xbox Series X zu spielen. Sie sehen sich nach einem Release von GTA 6*. Doch dieser scheint in weiter Ferne zu liegen. Da Rockstar Games noch kein einziges Wort zur Entwicklung von GTA 6 verloren hat, tappen Fans weiterhin im Dunklen. Von Zeit zu Zeit machen Leaks* Hoffnungen auf neue Details zu GTA 6. Zuletzt offenbarte ein Leak einen Release von GTA 6 in 2023*.

Die meisten Experten ordnen den Release-Zeitpunkt von GTA 6 ebenfalls gegen 2023 oder sogar darüber hinaus ein. Daher könnte es gut sein, dass der Release nur auf der PS5, Xbox Series X und dem PC stattfinden wird.*ingame.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

