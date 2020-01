GTA 6: Spiel in der Mache - Rockstar verrät unabsichtlich Entwicklung

44 Millionen Förderung

Auch großen Publishern wie Rockstar Games unterlaufen durchaus peinliche Fehler. Scheinbar haben Sie nämlich selbst die Entwicklung von GTA 6 geleakt.

Steuererklärung von Rockstar verrät pikante Details über GTA 6

Steuerzahler blechen ein Vermögen für die Entwicklung des Spiels

Ist unverhofft das Releasedatum durchgesickert?

Grand Theft Auto 5, welches im Jahre 2013 erschien, ist das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Dass die Fortsetzung GTA 6 erscheinen wird, ist kein Geheimnis. Lediglich "wann" ist die Frage. Über ein mögliches Releasedatum breitet Rockstar den Mantel des Schweigens. Ausgerechnet durch eine Steuererklärung scheinen nun jedoch Informationen ans Tageslicht zu gelangen.

GTA 6 befindet sich in Entwicklung – Bestätigung durch Steuererklärung

Leaks in der Videospielbranche kommen aus den verschiedensten Ecken. Ob nun eine Putzkraft den PS5 Controller enthüllt oder eine Steuererklärung GTA 6. Beim Ausfüllen des von vielen verhassten Dokuments hat sich Entwickler Rockstar einen Paragraphen des britischen Steuerrechtes zunutze gemacht.

Als Kunstschaffender erhält man in Großbritannien besondere staatliche Förderungen. Diese Förderungen genießt man jedoch nur, wenn das Werk mit der britischen Kultur zusammenhängt und die Entwicklung dort stattfindet. Rockstar besitzt gleich mehrere Studios, unter anderem in London und Schottland. Auch die GTA Reihe hat ihren Ursprung in Großbritannien. Im ersten Grand Theft Auto kann man durch das London der sechziger Jahre fahren.

Steuererklärung aufgetaucht: 44 Millionen Euro vom Staat für GTA 6

Wie die Britische Organisation Tax Watch nun aufdeckte, zahlt der Steuerzahler ordentlich für die Entwicklung von GTA 6. Umgerechnet rund 44 Millionen € erhält Rockstar als Förderung vom Staat. Diese Förderung erhielt Rockstar bislang allerdings nur für Spiele der Grand Theft Auto Reihe. Für Red Dead Redemption 2 erhielt das Studio eine solche Finanzierung nicht. Tax Watch ist im Übrigen weniger erfreut als die Gaming-Szene. Die Organisation bezweifelt, dass Großbritannien tatsächlich in irgendeiner Weise von GTA 6 finanziell profitiert.

Dank der Steuererklärung wissen wir also nun, dass sich GTA 6 bereits in der Entwicklung befindet. Obwohl das genaue Releasedatum nicht in der Steuererklärung erwähnt wurde, können Sie auf ingame.de* bereits einen Leak zu GTA 6 lesen. Einem Händler zufolge soll der sechste Teil von Grand Theft Auto noch dieses Jahr erscheinen.

Hat Rockstar in einer Ankündigung nun endgültig GTA 6 revealed?

