GTA 6: Versteckter Hinweis zum Setting lässt Fans nostalgisch werden

In einem neuen DLC von GTA 5 soll nun laut Fans ein neuer Hinweis auf die Karte des kommenden GTA 6 versteckt sein. Es deutet alles auf eine bekannte Gegend hin.

Online Open Wheel DLC soll einen Hinweis beinhalten. Rennstrecke Height of Society zeigt GTA in Vice City.

New York, USA – Während die Fans von GTA 6 fleißig versuchen neue Hinweise aus den DLCs von GTA 5 zu lesen, müssen derweil die Mitarbeiter von Rockstar Games aufgrund des Coronavirus von zu Hause aus arbeiten.

GTA 6: Rennstrecke Height of Society liefert Fans möglichen Hinweis

Nach zahlreichen Spekulationen und Leaks auf eine mögliche Bekanntgabe des neuen GTA Teils, meinen Fans nun einen neuen Hinweis auf das Setting von GTA 6 gefunden zu haben. In dem neuen GTA 5 DLC Open Wheel soll nun der Schlüssel zur Karte des neuen Open World Spiels von Rockstar Games liegen. Die Rennstrecke soll angeblich aussehen wie Teile von Florida und Mexiko.

Nun hoffen Fans auf einen Teil in den nordamerikanischen Regionen. Und genau diese Hoffnung führt zum Erwachen nostalgischer Gefühlen, denn GTA: Vice City spielte ebenfalls in einer Nachbildung von Miami in Florida. Somit könnte die alte Map wieder aufleben und Fans in einer gewohnten Umgebung eine komplett neue grafische Spielweise bei GTA 6 ermöglichen.

+ GTA V Rennstrecke soll Hinweise zum neuen Teil geben © tenet007

Auf dem Bild wird ein Vergleich zwischen der Rennstrecke und den Ähnlichkeiten des nordamerikanischen Kontinentes gezogen. Dabei sind zum einen eine kleinere Abbildung des Lake Michigan und des Lake Huron zu sehen, welche sich oberhalb von Chicago befinden.

Allerdings kann man auch auf der Karte Teile von Mexiko und Florida erkennen. Im Nachbarland der Vereinigten Staaten ist es das Gebiet im Norden, darunter auch die größere Stadt Monterrey. Die DLC Karte von GTA 5 umfasst den Staat Florida beinahe komplett. Auch Orlando und Miami sind auf der Karte nachgebildet worden.

Wie ingame.de* berichtet, würde dies auch den GTA 6-Leak* auf eine enorme Mapgröße* bestätigen.

Ob das neue DLC Open Wheel einen Einblick auf die GTA 6 Map geben könnte, verrät Rockstar Games natürlich nicht. Fans müssen weiterhin auf ihre Theorien bauen und die alten Teile der Reihe genießen.

GTA 6: Casino-Heist in GTA Online sorgt auf Reddit für Aufregung

Eine andere Map sorgt für GTA Fans auf Reddit für neue Diskussionen. Ein Teaser für das DLC Casino Heist für GTA 5 zeigt einen großen Globus, bei welchem nur der Kontinent Südamerika beleuchtet ist.

Fans auf Reddit nehmen dieses Zeichen als einen Ansatz dafür, dass GTA 6 in Südamerika spielen könnte.

GTA 6: Rockstar Games Mitarbeiter im Home Office

Neuigkeiten gibt es allerdings seitens Rockstar Games zu der Arbeit seiner Mitarbeiter. Anlässlich der weltweiten Bedrohung durch das Coronavirus hat Rockstar Games sich dazu entschieden, alle Mitarbeiter aus der New Yorker Zentrale ins Home Office zu schicken. Laut der US-Firma mit Hauptsitz in New York City können die Mitarbeiter durch ein gut ausgebautes Netzwerk ihre Arbeit ungehindert auch von zu Hause aus fortführen.

Fans sind der Meinung, dass die neue Rennstrecke Height of Society ähnlich ausschaut wie Teile von Nordamerika, Florida und Mexiko

Die Produktion in der Firma soll sich nicht verzögern und alle bisherigen Entwicklungen zu GTA 6 fortgeführt werden. Zu einer Verzögerung aller angesetzten Spiele soll es laut Rockstar Games nicht kommen.

Mit einem ersten Trailer für GTA 6 können Fans laut Leak am 25. März 2020* rechnen. Ein Insider behauptet dies auf 4chan. Das Spiel selbst soll erst gegen Ende 2021/ Anfang 2022 erscheinen.

