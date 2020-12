„GTA 6“ ohne reinen Singleplayer? Neue Infos von Rockstar Games

Grand Theft Auto

+ © Rockstar Games „GTA Online“ ist ein großer Erfolg neben Rockstar Games. © Rockstar Games

„GTA Online“ bietet regelmäßig neue Inhalte und hält Spieler lange bei Laune. Könnte der Singleplayer bei „GTA 6“ komplett mit dem Onlinemodus verschmelzen? Rockstar Games äußert sich.

Die Spiele aus der „Grand Theft Auto“-Reihe sind ein Erfolgsgarant für Rockstar Games. „GTA 5“-Spieler, welche die Hauptstory um Franklin, Michael und Trevor abgeschlossen haben, können sich weiterhin mit „GTA Online“ in Los Santos die Zeit vertreiben. Rockstar Games veröffentlicht für den Onlinemodus regelmäßig neue Missionen und Inhalte. Das neueste Update ist der „Cayo Perico Heist“ und ist das bisher größte für „GTA Online“. Erstmals können Spieler den Heist auch ohne Mitspieler abschließen – Fans befürchten, dass es bei „GTA 6“* keinen reinen Singleplayer-Modus mehr geben könnte. Rockstar Games hat sich nun dazu geäußert.

„GTA 6“: Verschmelzen Singleplayer und „GTA Online“?

Im Interview mit GQ (via ingame.de) sprachen Tarek Hamad und Scott Butchard von Rockstar Games über die Zukunft von „Grand Theft Auto“ – ohne dabei konkret auf „GTA 6“ einzugehen. In Bezug auf den neuen „Cayo Perico Heist“ und die Möglichkeit diesen ohne Mitspieler zu bestreiten, erklärte Butchard: „Wir wollen Teams und Spieler respektieren, die im Koop spielen wollen. Aber gleichzeitig wollen wir auch Solospielern die Möglichkeit geben, ein genauso gutes Erlebnis zu haben. Es gibt Vorteile für beides.“

Diese Mischung aus Single- und Multiplayer scheint demnach auch in Zukunft für „Grand Theft Auto“ das Ziel zu sein. „Ich denke, man kann das bereits bei „GTA Online“ sehen und ich denke, dass wir in Zukunft mehr von diesem Einzelspieler-Element einbauen werden“, so Butchard. So oder so, Rockstar Games werde sich definitiv auf starke Singleplayer-Geschichten konzentrieren. Wie sich das auf „GTA 6“ auswirken wird, wird sich erst noch zeigen.

Lesen Sie auch: „GTA 6“ wieder in Vice City? Alle Gerüchte zum nächsten „Grand Theft Auto“.

„GTA 6“: Wann kommt das Spiel überhaupt auf den Markt?

Jegliche Ankündigung zu „GTA 6“ fehlt bislang. Es lässt sich momentan nicht sagen, wann der nächste Teil veröffentlicht werden wird. Vielleicht wird das Spiel auch gar nicht „GTA 6“ heißen. Klar ist, dass Rockstar Games sich damit Zeit lassen wird und es dann auf den Markt bringen wird, „wenn die Zeit reif ist“, wie es Take-Two-Chef Strauss Zelnick formulierte. (ök) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

„GTA 6“-Map: Gewaltige Konzept-Karte ist der Traum aller „GTA“-Fans.