+ © THQ GTA 6: THQ bietet mit Saint Row: The Third Remastered den perfekten Ersatz © THQ

Der Release von GTA 6 steht noch in den Sternen. Bis es endlich soweit ist, bietet THQ mit Saints Row: The Third Remastered den perfekten Open World-Ersatz.

New York, USA - Die gesamte Gaming-Welt wartet sehnsüchtig auf offizielle Ankündigungen bezüglich eines GTA 6 Releases. Wie ingame.de* zuvor berichtete, hält sich Rockstar Games selbst mit einer Ankündigung jedoch bedeckt.

Ob GTA 6* tatsächlich noch dieses Jahr erscheint, bliebt abzuwarten. Damit die Grand Theft Auto-freie Zeit nicht so schmerzhaft ist, haben wir die perfekte Alternative für Euch. THQ legt mit Saints Row: The Third einen echten Open World-Hit als Remaster neu auf.

