Infinity Ward und Activision gehen gegen Cheater in Call of Duty Warzone vor

Im Battle Royale Call of Duty Warzone vom Entwickler Infinity Ward tauchen immer häufiger Cheater auf. Das Studio sagt, was mit den Cheatern passieren wird.

Der Publisher Activision feiert mit Call of Duty Warzone, der Battle Royale Auskopplung von Call of Duty Modern Warfare große Erfolge. Mehr als 30 Millionen Spieler haben den Titel bereits in den ersten zwei Wochen heruntergeladen. Call of Duty Warzone wird von dem Entwickler Infinity Ward aus Kalifornien regelmäßig mit Updates und Patches versorgt. Nun soll es laut Infinity Ward den Cheatern an den Kragen gehen, die immer häufiger den Spielspaß auf Verdansk untergraben.

Auf ingame.de* kann man nachlesen, welche Maßnahmen Activision gegen Cheater in Call of Duty Warzone unternehmen will.

