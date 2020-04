"The Last of Us 2": Krasse Story-Spoiler im Netz geleakt - Entwickler reagieren enttäuscht

Playstation

Erst wurde der Release-Termin verschoben, jetzt kursieren auch noch Spoiler zu "The Last of Us Part 2" im Netz. Spieler und Entwickler sind enttäuscht.

ist der nächste heißerwartete Titel aus dem Hause Naughty Dog. Nachdem das Spiel wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben wurde, hat Sony nun einen Ersatztermin gefunden.

Leider sind kürzlich massive Story-Spoiler zu "The Last of Us 2" im Netz aufgetaucht - die Entwickler sind enttäuscht.

Das Coronavirus hatte den Plänen von Naughty Dog einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich sollte "The Last of Us 2" im Mai auf den Markt kommen. Mittlerweile wurde ein Ersatztermin gefunden, der nur wenige Woche nach dem ursprünglichen Release liegt. Das heißerwartete Spiel verspätet sich also lediglich um einige Tage. Trotzdem wird diese Nachricht getrübt. Kurz bevor Sony den neuen Release-Termin bekanntgegeben hatte, sind nämlich heftige Story-Spoiler im Netz aufgetaucht. Sowohl die Spieler als auch die Entwickler zeigen sich enttäuscht.

Hinweis: Wir werden in diesem Artikel natürlich nicht auf die Inhalte der Story-Spoiler von "The Last of Us 2" eingehen.

"The Last of Us Part 2": Story-Spoiler verraten das Ende des Spiels

Wie unter anderem Play3 berichtet, sind auf zahlreichen Portalen im Internet, unter anderem auch Youtube, Videos von "The Last of Us 2"* aufgetaucht, die viele Details über die Handlung des Spiels preisgeben - und die sogar das Ende verraten. Schon die Vorschaubilder der Videos sollen Spoiler enthalten. Das ursprüngliche Video sei mittlerweile wieder offline, allerdings würden immer noch Ausschnitte im Netz kursieren. Wer Spoiler vermeiden will, sollte auf den Videoplattformen daher besonders Acht geben.

Naughty Dog bittet, Spoiler nicht weiter zu verbreiten

Studio Naughty Dog hat über Twitter Stellung zu den Leaks bezogen und appelliert an alle Spieler, dass sie niemandem die Spannung und die Vorfreude verderben sollen.

In ihrem Tweet vom 27. April schreiben die Entwickler: "Wir wissen, dass die letzten paar Tage unglaublich schwierig für euch waren. Uns geht es genauso. Es ist enttäuschend zu sehen, dass die Pre-Release-Aufzeichnungen von der Entwicklung veröffentlicht und verbreitet wurden. Versucht euer bestes, Spoiler zu vermeiden und wir bitten euch, dass ihr es den anderen nicht verderbt. Ihr werdet "The Last of Us Part 2" bald in euren Händen halten können. Egal was ihr seht oder hört, die finale Erfahrung wird es wert sein."

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Sony hat kurz darauf den neuen Release-Termin für das Spiel bekanntgegeben. Schon am 19. Juni 2020 soll es auf den Markt kommen. Ursprünglich sollte es am 29. Mai erscheinen.

