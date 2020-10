„Elder Scrolls“, „Fallout“, „Doom“ exklusiv für Xbox Series X? Microsoft kauft Bethesda

Paukenschlag von Microsoft

Hammer-Ankündigung von Microsoft: Das Unternehmen kauft Bethesda und Zenimax auf. Damit sind Spiele der „Elder Scrolls“- und „Fallout“-Reihe sowie viele weitere Titel im Xbox Game Pass enthalten.

Die Vorbestellungen für die Xbox Series X und Series S* haben begonnen. Microsoft hat den Fans einen guten Grund gegeben, sich jetzt so richtig auf die Next-Gen-Konsole zu freuen. Denn am Montag ließ das Unternehmen überraschend die große Bombe platzen: Microsoft kauft Bethesda und dessen Mutterkonzern Zenimax auf. Bethesda ist der Publisher von Spielen wie „Skyrim“, „Fallout“ und „Doom“. In Kombination mit den hauseigenen Spielen wie „Halo“ und „Gears of War“ sind der Xbox Game Pass und die Xbox Series X wortwörtlich über Nacht zum preislich wohl attraktivsten Angebot für Gamer geworden.

Microsoft zahlte 7,5 Milliarden US-Dollar für Zenimax und Bethesda

Microsoft hat eine unglaubliche Summe für die Übernahme auf den Tisch gelegt: Ganze 7,5 Milliarden US-Dollar. Mit dieser Gebühr erhält Microsoft Bethesda inklusive der dazugehörigen Studios. Zu diesen zählen:

Bethesda Game Studios („The Elder Scrolls VI“, „Fallout“, „Starfield“)

(„The Elder Scrolls VI“, „Fallout“, „Starfield“) id Software („Doom“, „Quake“)

(„Doom“, „Quake“) Arkane Studios („Deathloop“, „Dishonored“)

(„Deathloop“, „Dishonored“) Zenimax Online („The Elder Scrolls Online“, „Fallout 76“)

(„The Elder Scrolls Online“, „Fallout 76“) MachineGames („Wolfenstein“-Reihe seit 2014)

(„Wolfenstein“-Reihe seit 2014) Tango Gameworks („The Evil Within“, „Ghostwire: Tokyo“)

(„The Evil Within“, „Ghostwire: Tokyo“) Roundhouse Studios (ehemals Head Studios; „Rune 2“, „Brink“, „Prey“)

(ehemals Head Studios; „Rune 2“, „Brink“, „Prey“) Alpha Dog Games („MonstroCity: Rampage“)

Xbox Game Pass: Microsoft weitet das "Netflix für Spiele" aus

Dies ist eine der größten Übernahmen nicht nur in der Geschichte der Videospiele. Zum Vergleich: Disney kaufte 2012 die Rechte an „Star Wars“ für 4,05 Milliarden US-Dollar. Dass Microsoft nahezu das Doppelte investiert, um Bethesda zu kaufen, verdeutlicht die Strategie des Unternehmens: Ein Mitgliedschaftsprogramm braucht ausreichend Inhalte. Genau das wurde in den letzten Wochen und Monaten beim Xbox Game Pass angezweifelt.

Doch die Ankündigung der Bethesda-Akquisition kam pünktlich kurz vor dem Start der Vorbestellungen der Xbox Series X - ein geschickter Schachzug von Microsoft. Der Xbox Game Pass wird künftig jedes Spiel von Bethesda und den oben aufgelisteten Studios inkludieren, darunter das schon mit Spannung erwartete „The Elder Scrolls IV“ - ohne Mehrkosten für Abonnenten. Und genau aus diesem Grund ist Bethesda für Microsoft so wertvoll und für Gamer so interessant.

Bethesda-Spiele exklusiv für Xbox und PC?

+ „The Elder Scrolls VI“ wird der nächste Ableger der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe. © Bethesda

Noch ist unklar, ob heißerwartete Spiele wie „The Elder Scrolls IV“ oder "Starfield" gar nicht für die Playstation 5 erscheinen werden. Xbox-Chef Phil Spencer betonte zuletzt, dass es nicht die Strategie sei, Spiele für Plattformen exklusiv anzubieten. Diese sollen möglichst vielen Leuten zugänglich gemacht werden, unabhängig davon, ob sie auf der Xbox Series X, einer älteren Konsole oder auf dem PC spielen.

Noch ist unklar, ob das auch für Konsolen der Konkurrenz gilt. Spiele wie „The Elder Scrolls IV“ oder "Starfield" könnten womöglich gar nicht mehr für die Playstation 5 erscheinen. Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass diese Titel zeitexklusiv für Microsofts Gaming-Plattformen verfügbar werden und erst einige Zeit später für weitere Konsolen.

Xbox Game Pass

Selbst wenn die Spiele gleichzeitig für Xbox Series X und PS5 auf den Markt kommen, ist der Xbox Game Pass hier deutlich attraktiver, da Abonnenten schon für rund 13 Euro im Monat einen Zugriff für PC und Konsole erhalten. Derweil müssen Playstation-Fans damit rechnen, dass neue AAA-Titel sogar bis zu 80 Euro kosten werden.

Wie genau Microsoft vorgehen wird, muss sich erst noch zeigen. Die Bethesda-Übernahme soll laut Bloomberg bis zur zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2021 finalisiert werden.

