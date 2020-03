Twitch Rekord für MontanaBlack: CoD Warzone und Coronavirus beflügeln Zahlen

BÄM

Über das Coronavirus lässt sich eigentlich nichts positives berichten. Anders im Fall von MontanaBlack. Er sichert sich dank Coronavirus und CoD Warzone einen Twitch Rekord.

MontanaBlack mit Zuschauerrekord beim gestrigen Stream auf Twitch.

auf Twitch. Coronavirus könnte dem Streamer MontanaBlack zum Rekord verholfen haben.

könnte dem Streamer MontanaBlack zum Rekord verholfen haben. Auch Call of Duty Warzone könnte Grund für MontanaBlacks Erfolg gewesen sein.

Buxtehude - MontanaBlack ist schon seit langem der erfolgreichste deutsche Twitch Streamer und ist es gewohnt, in seinen Streams hohe Zuschauerzahlen zu generieren. Jetzt hat der aus Buxtehude stammende Marcel Eris, wie MontanaBlack mit bürgerlichem Namen heißt, einen neuen Zuschauerrekord auf Twitch erzielt. Es stellt sich nun die Frage, ob das Coronavirus oder Call of Duty Warzone der wahre Grund für die Rekord-Zahlen sind.

MontanaBlack: Twitch-Rekord wegen Coronavirus und geschlossenen Schulen?

Ein Grund für die hohen Zuschauerzahlen im Twitch Stream von MontanaBlack sind vermutlich die wegen des Coronavirus geschlossenen Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Schüler und Studenten sitzen zu Hause vor den PCs und wissen nicht, wohin mit ihrer Zeit, denn Events, Treffen mit Freunden oder Partys sind ebenfalls in der Zeit der Corona-Epidemie nicht drin.

Natürlich zocken viele Schüler und Studenten ihre Lieblings-Games und nutzen die freie Zeit, um Spiele wie Fortnite, GTA, League of Legends und andere zu spielen, aber das Anschauen von Live-Streams steht ebenfalls hoch im Kurs. Da ist es nicht verwunderlich, wenn die bekannten Twitch Streamer auf einmal mehr Zuschauer in ihren Streams haben als noch vor ein paar Wochen. Das Coronavirus könnte also für MontanaBlack durchaus Vorteile haben.

MontanaBlack: Dank Call of Duty Warzone zum Twitch-Rekord?

Vor Kurzem hatte MontanaBlack auf Twitter ein kurzes Fazit von seinen Eindrücken zu Call of Duty Warzone, der Battle Royale Auskopplung von Call of Duty Modern Warfare von Activision abgegeben und gesagt: "Warzone Feedback: Positiv. Das Game fühlt sich gut an, man hat Bock zu zocken und reinzusuchten. Dem Spiel gebe ich aktuell eine 7/10. Negativ: Sound/Footsteps sind Müll. Solo Duo Modus muss kommen. Gibt noch andere kleine Baustellen wie Killfeed/Sniper-Headshots."

+ Mit Call of Duty Warzone hat MontanaBlack das richtige Spiel auf Twitch gestreamt. © Activision

Kurz darauf kündigte er an, dass er am Abend eine lange Session Call of Duty Warzone spielen will. Dies war das erste Mal, dass MontanaBlack dieses Spiel in einem Twitch Live-Stream spielt. Scheinbar hat er mit Warzone auf das richtige Pferd gesetzt, denn die Zuschauerzahlen waren beeindruckend.

MontanaBlack: Twitch-Streamer und Fans von Zuschauerzahlen beeindruckt

Nicht nur MontanaBlack feiert seinen Twitch Zuschauerrekord des gestrigen Live-Streams, auch seine Fans sind beeindruckt von den Zahlen. Mit einem Twitch-Rekord von 47.000 Live Zuschauern erreichte er Zahlen, die sonst nur internationale Top-Streamer wie Shroud, Ninja oder DrDisrespect erreichen.

Gestriger Livestream

Diese Zahlen sind dieses andere Internationale pic.twitter.com/N7m2FKBt22 — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) March 16, 2020

Ein MontanaBlack-Fan antwortet über Twitter: "Stream war 10/10", ein anderer: "Auch wenn der Solo Modus ein muss ist, feier ich momentan die Trio Runden unnormal. Man hat richtig Unterhaltung in der Runde." und bezieht sich damit auf den noch fehlenden Solo- und Duo-Modus inCall of Duty Warzone. Nun hat Infinity Ward auch einen Solomodus bei Call of Duty Warzone hinzugefügt. Diesen findet Monte aber nicht ganz so gut, denn er kritisiert einige Dinge an Warzone und hofft auf das nächste Update.

Ein weiteres Mal setzt sich der Streamer mit dem Coronavirus auf Twitter auseinander. Dort aufgrund eines Videos von einem anderen YouTuber.

Ein Call of Duty Warzone Trio stellt nun ebenfalls einen Weltrekord auf. Es geht dabei um die meisten Abschüsse in einem Battle Royale Spiel.

Rubriklistenbild: © Twitter/Instagram/MontanaBlack