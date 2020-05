PS5: Enthüllung von Sony wahrscheinlich nächste Woche

Next-Gen

Bislang hält Sony Infos zur PS5 geheim, aber Branchen-Insidern zufolge steht die Enthüllung der neuen Playstation schon bald bevor.

Sony hält sich noch zurück mit der Vorstellung der Playstation 5.

Mehrere Branchen-Kenner haben nun einen Termin genannt.

Womöglich steht die Enthüllung der PS5 bereits nächste Woche bevor.

Schon seit einer ganzen Weile wissen wir, wie die Xbox Series X* aussehen wird. Microsoft hat die eigene Next-Gen-Konsole schon Ende 2019 präsentiert. Sony lässt derweil seine Fans weiterhin zappeln. Doch mehreren Branchen-Experten zufolge, steht auch die Vorstellung der Playstation 5 bald bevor.

Playstation 5 soll im Juni vorgestellt werden

Kürzlich sprach der gut informierte Videospiele-Journalist Jason Schreier im Press Start Podcast (via wccftech) über einen geplanten Termin von Sony, an dem die PS5* präsentiert werden soll. Er geht davon aus, dass dies zwischen Anfang und Mitte Juni stattfinden wird. Allerdings könne er aufgrund der Coronavirus-Krise eine Verspätung des Events nicht ausschließen. Momentan laufe bei Sony alles noch nach Zeitplan. Das bestätigte das Unternehmen kürzlich auch selbst - auch der angepeilte Release-Termin der PS5 zum Weihnachtsgeschäft 2020* sei nach wie vor eingeplant.

Der Games-Journalist Jeff Grubb von Venturebeat nannte kürzlich sogar ein konkretes Datum für Sonys geplantes Event. Erstmals erwähnte er in einem Forumsbeitrag den 4. Juni als angedachten Termin. Doch dieser scheint nicht in Stein gemeißelt zu sein. Denn laut Grubb plane Sony die Enthüllung der PS5 doch an einem anderen Datum (via Venturebeat). Allerdings soll es nur um ein paar Tage verschoben werden - eine wochenlange Verspätung sei dies nicht. Das Sony-Event werde also definitiv Anfang Juni stattfinden.

Mittlerweile sei er sich aber nicht mehr sicher, ob die Präsentation der Konsole weiterhin für diesen Termin angedacht sei. Es sei möglich, aber bestätigen könne er dies nicht. Sollte Sony doch noch mit der Enthüllung warten, werde die PS5 laut Grubb spätestens im Rahmen eines weiteren "State of Play"-Events im August vorstellen.

Was wird dann Anfang Juni gezeigt?

Mit ziemlicher Sicherheit wird Sony bei dem Event Anfang Juni zahlreiche Next-Gen-Spiele* ankündigen. Sony-CEO Kenichiro Yoshida verriet erst kürzlich in einem Firmen-Meeting, dass schon bald "ein überzeugendes Line-Up von Spieletiteln" vorgestellt wird (via VGC).

Wird die Farbe der PS5 weiß sein?

Einen ersten Vorgeschmack auf die PS5 gab es bereits: Den DualSense*, den offiziellen Controller der PS5, stellte Sony vor einer Weile bereits vor. Zuletzt behauptete ein Leaker, den Preis für den DualSense* bereits zu kennen. Auffällig an dem Controller ist vor allem das ungewohnt weiße Design, das nicht bei jedem Playstation-Fan gut ankam. Dadurch kamen auch Spekulationen auf, dass die Standard-Version der Konsole möglicherweise die selbe Farbe bekommen könnte.

Letztendlich dürfte das Design* den meisten Spielern egal sein, solange die Verbesserungen der Next-Gen zur Geltung kommen. Wie das aussehen kann, haben Entwickler von Epic kürzlich mit einer Gameplay-Demo auf der PS5* demonstriert. Epic-CEO Tim Sweeney spricht davon, dass die in der PS5 eingebaute SSD sogar High-End-PCs übertreffen* soll.

