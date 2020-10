PS5 im Laden kaufen: Wird die Konsole zum Release in Geschäften erhältlich sein?

Saturn, Media Markt und Co.

Viele Leute gehen bei Vorbestellungen der Playstation 5 leer aus. Plan B lautet daher, die Konsole im Geschäft vor Ort zu kaufen. Wird die PS5 dort aber zum Release überhaupt erhältlich sein?

Der Vorverkauf der Playstation 5 hat sich eher zu einer Verlosung entwickelt - eine Verlosung, bei der die Gewinner rund 500 Euro zahlen müssen. Doch die PS5 vorzubestellen*, ist eine echte Herausforderung. Da sind diejenigen glücklich, die von ihrem Händler der Wahl eine Bestätigungsmail in ihrem Postfach gefunden haben. Für die anderen lautet Plan B jetzt: Release abwarten und entspannt zum Ladengeschäft spazieren, um eine Konsole zu besorgen. Wird dieser Plan aufgehen?

PS5 wird zum Release wohl nicht in Ladengeschäften verfügbar sein

Ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht werden. Denn Einzelhändler in Deutschland haben mitgeteilt, dass die Konsole zum Release nicht in den Ladengeschäften erhältlich sein wird. Unter anderem habe Saturn in einigen Filialen entsprechende Hinweis-Schilder aufgestellt, dass vor Ort keine Vorbestellungen für Abholungen entgegengenommen werden (via ingame.de).

Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum Einen hat Sony wohl mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, die sich bereits vor einigen Monaten angedeutet hatten. Zum Anderen möchten Sony und die Händler einen Ansturm auf die Ladengeschäfte am Release-Tag verhindern - und damit auch - um es nett zu formulieren - Rangeleien unter den Kunden. In der Vergangenheit gab es das schon. Ein geregelter Online-Verkauf ist daher die bessere Vorgehensweise.

Dass einige Händler die PS5 mehr oder weniger heimlich auch in ihren Geschäften verkaufen werden, ist nicht ausgeschlossen - nur wird dies nicht mit einer großen Ankündigung einhergehen. Wer möchte, kann sein Glück durchaus probieren, nur allzu große Hoffnungen sollte man sich nicht machen. Wann die Konsole dauerhaft verfügbar sein wird - ob im Ladengeschäft oder online - ist aktuell nicht abzusehen.

PS5: So steht es aktuell um die Vorbestellungen

Der Vorverkauf der PS5 ist Mitte September überraschend schnell vom einen Tag auf den anderen gestartet. In kürzester Zeit waren alle in den Onlineshops verfügbaren Konsolen vergriffen. Am 25. September gab es eine zweite Vorverkaufswelle, die diesmal etwas früher angekündigt wurde. Doch das änderte nichts daran, dass das Kontingent ein weiteres Mal schnell ausgeschöpft war. Zudem erhielten etliche Kunden Stornierungen ihrer Bestellungen. Ob und wann es eine dritte Vorverkaufswelle geben wird, ist derzeit unklar.

