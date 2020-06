PS5: Vorstellung im Live-Ticker: Alle Spiele des Sony-Events im Überblick

Alle News auf einen Blick

Das Vorstellungsevent von Sony soll neue Informationen zu Spielen der PS5 geben. Hier erfahren Sie alle Informationen rund um die Ankündigungen im Live-Ticker.

Sony* stellt im Rahmen eines Vorstellungs-Events neue PS5-Spiele vor.

vor. Ingame informiert im Live-Ticker über die Veranstaltung.

über die Veranstaltung. Alle vorgestellen Spiele und Infos zur Next-Gen-Konsole auf einen Blick.

+++ Herzlich willkommen zum Live-Ticker des Sony-Events für die neuen PlayStation 5-Spiele. Ingame.de informiert sie am 11. Juni ab 22 Uhr über alle Informationen des Live-Events, enthüllte Spiele und erste Blicke auf die Konsole.

Tokio, Japan – Auch wenn das Event mehrfach verschoben worden ist, nun ist es endlich so weit. Am Donnerstag, dem 11. Juni 2020 stellt Sony in einem Livestream endlich die neuen Spiele für die PS5* vor. Ingame.de ist live dabei und informiert über alle Neuigkeiten.

Name PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ stationäre Spielekonsole Generation 9. Konsolengeneration Speichermedium Blu-ray Release voraussichtlich Ende 2020

PS5: So können Sie das Vorstellungsevent verfolgen

Verfolgen kann man das komplette Event auf zwei verschiedenen Plattformen. Zum einen kann man das Sony-Event bei Twitch verfolgen, auf dem eigenen PlayStation-Kanal. Lediglich um die Kommentarfunktion freizuschalten, wird ein Account benötigt, sonst kann man die Vorstellung auch ohne Anmeldung genießen. Auf der anderen Seite ist es möglich, das Sony-Event auf dem YouTube-Kanal von PlayStation zu schauen. Auch hier wird kein Account benötigt.

Die wichtigsten Daten finden Sie hier noch einmal zusammengefasst:

Datum: 11. Juni 2020

Uhrzeit: 22:00 Uhr deutscher Zeit

Länge: Die Präsentation soll etwa eine Stunde dauern

Inhalte: Das digitale Event soll die Spiele der PlayStation 5 enthüllen

soll die Spiele der PlayStation 5 enthüllen Ort: Twitch und YouTube

Das Event von Sony aus Japan soll in etwa eine Stunde lang die neusten Informationen rund um die PS5 vorgestellt werden. Auch wenn noch niemand genauere Angaben zum Inhalt der Vorstellung geben kann, ist davon auszugehen, dass mehrere neue Spiele für die PlayStation 5 und vielleicht sogar ein paar Einblicke in die neue Konsole selbst gegeben werden. Auf ingame.de finden Sie weitere Informationen, wo, wann und wie sie das PS5-Event verfolgen* können.

+ Sony veranstaltet ein Event für die PS5 © Sony

PS5: Neue Spiele beim Vorstellungsevent von Sony

Nachdem das PS5-Event mehrfach verschoben* worden ist, zuletzt aufgrund der Proteste in den USA, findet das Live-Event nun endlich statt. Die Erwartungen an Sony und die PS5 liegen dabei sehr hoch. Die Konkurrenz Microsoft* hatte bei ihrem eigenen Live-Event zur Xbox Series X* für Beschwerden gesorgt, nachdem eine Reihe von Fans von Xbox Series X-Spielen enttäuscht* worden war. Angeblich war das Event nicht gut gelungen und es wurde sich häufiger über das fehlende Gameplay beschwert.

Doch bei Sony haben Fans nun hohe Anforderungen. Bereits seit Wochen wird dasEvent für die PS5 und seine Spiele sehnsüchtig erwartet und die Vorfreude ist in den letzten Tagen enorm gestiegen. Auf was sich die Fans beim Event genau freuen können, ist bisher noch ein Geheimnis, welches erst bald gelüftet werden kann. Doch viele der begeisterten Konsolenspieler sind schon ganz wild auf die möglichen Spiele und schließen nun bereits Wetten ab, welches Spiel schon vorgestellt werden könnte. Sogar eine Bingo-Karte ist mittlerweile im Internet aufgetaucht, welche man entweder genauso übernehmen kann oder sogar eine eigene mit seinen Vermutungen erstellen kann.

+ PS5: Einige Fans haben für das Sony-Event eine Bingo-Karte erstellt © beeperbeeper5

So wollen einige Fans mit ihren Freunden zusammen aus dem Live-Event einfach eine Bingo Stunde machen und versuchen, als erster bei den meisten Spielen richtigzuliegen.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de

Rubriklistenbild: © letsgodigital