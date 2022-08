So viel verdient Knossi – Streamer verrät seine YouTube-Einnahmen

Von: Niels Olesen

Knossi leakt seine Einnahmen – So viel verdient er nur mit YouTube © IMAGO/Sascha Steinach/IMAGO / Chris Emil Janßen/YouTube (Montage)

In einem Podcast hat der Streamer Knossi preisgegeben, was seine größte Einnahmequelle ist und wie viel er nur durch YouTube verdient hat.

Baden-Baden – Knossi hat sich als Entertainer, YouTuber und Twitch-Streamer ein riesiges Geschäft aufgebaut. Vor allem auf der Streaming-Plattform Twitch hat er in den letzten Jahren laut Leaks Millionen-Einnahmen erzielt. Allerdings war er in den letzten Monaten nicht mehr so aktiv auf der Plattform. Jetzt hat Jens Knossalla, wie der Streamer mit bürgerlichem Namen heißt, im OMR-Podcast über seine Einnahmen geredet. Sein YouTube-Verdienst geriet dabei in besonderen Fokus, bei der Frage, was seine größte Einnahmequelle sei.

Im OMR-Podcast offenbarte der in Baden-Baden ansässige Knossi kürzlich, dass seine größte Einnahmequelle momentan YouTube ist. Doch wie viel verdient er damit nun?