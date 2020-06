Streamer: News über die Stars von Twitch, YouTube, Mixer und Facebook

Live

Streamer wie PewDiePie, MontanaBlack, Unge oder Ninja können längst vom Streamen auf Twitch, YouTube und Mixer leben. Hier gibt es die wichtigsten News.

Update: 12. Juni 2020 - Die Black Lives Matter-Proteste zogen nicht nur Demonstrationen mit sich, sondern auch etliche Plünderungen. Auch YouTuber Jake Paul war wohl in den Vorfällen involviert. Nun wurde er verhaftet.*

Update: 11. Juni 2020 - Der Berg, Hafþór Júlíus Björnsson aus Game of Thrones hart eine harte Schale aber einen weichen Kern. Nun verrät der Riese auf Twitch, wie er seine Frau von sich überzeugte.*

Update: 05. Juni 2020 - Der weltweit berühmte Twitch-Streamer DrDisrespect hat in einem Live-Stream Sony und Microsoft angegriffen* und wirft ihnen dabei vor zu wenig gegen Rassismus in Live-Streams zu tun. Er wünscht sich für die E3 ein Konzept von den Spiele-Firmen, dass die Chats besser reglementiert.

Hamburg - Streamer* sind die neuen Stars am Medienhimmel. Ob auf Twitch*, YouTube, Mixer oder Facebook erreichen Streamer unglaubliche Mengen an Zuschauern in ihren Live-Streams. Häufig spielen sie dabei Videospiele insbesondere im Battle Royale* Genre, wodurch Streamer wie Tfue, Ninja oder DrDisrespect (der aktuell Call of Duty Warzone* von Activision* spielt) bekannt geworden sind. Die Top-Streamer haben dabei mehrere Millionen Follower und in Live-Streams bis zu 300.000 Zuschauer. Der bekannteste deutsche Streamer ist MontanaBlack*, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt und in Buxtehude lebt. Auch der YouTuber Unge* ist ein deutscher Streamer, der jedoch von Madeira aus streamt.

