Streamer und YouTuber: Alle News, Gerüchte und Skandale rund um die Stars im Internet

Streamer und YouTuber zu sein bedeutet, dass man nahezu rund um die Uhr im Rampenlicht steht. Nun gibt es alle Skandale, Nachrichten und Gerüchte auf einen Blick.

Update vom 22. April 2020: Unge gibt eine Million Euro auf einen Schlag aus. Nach einer klugen Investition in "Beyond Meat"-Aktien konnte der vegane YouTuber und Streamer Simon "Unge" Wiefels nun eine satte Rendite einstreichen. Die hat der 29-Jährige umgehend investiert und berichtet seinen Fans im Stream von einem luxuriösen Einkauf. Auf ingame.de erfahren Sie, wofür er eine Millionen Euro auf einmal ausgibt* und wie seine Fans auf den Kauf reagieren.

Hamburg, Deutschland – Streamer* sein, davon träumen viele Jugendliche und Kinder zurzeit. Stundenlang vor dem PC zu sitzen, Spiele zu spielen, mit Fans unterhalten und dabei auch noch einen Haufen Geld verdienen. Das klingt für viele Nachwuchstalente erstmal verlockend. Dabei werden Streaming-Plattformen wie Twitch*, Facebook, Mixer und YouTube immer bekannter und lösen teilweise bei Jugendlichen sogar den abendlichen Fernsehkonsum ab. Viele der Streamer undYouTuber stehen häufig im Rampenlicht mit neuen Ankündigungen, Spendenaktionen und Events im eigenen Stream sowie auf ihren diversen Social-Media-Kanälen.

Doch das Leben als berühmte Persönlichkeit kann auch seine Schattenseiten haben. Viele Streamer und YouTube-Sternchen sind regelmäßig in Skandale verwickelt. Sei es ein Fehltritt in der Öffentlichkeit oder eine Äußerung im Netz. Auch Streit zwischen den verschiedenen Streamern auf Twitch und Mixer kann zu medialer Aufmerksamkeit führen. Alle Nachrichten, ob positiv oder negativ finden Sie in diesem Ticker zusammengefasst, um über alle wichtigen Streamer und YouTuber den aktuellen Überblick zu behalten.

