The Last of US 2: Diesen Fan-Trailer muss man gesehen haben!

Fans machen die besten Trailer

Ein The Last of Us 2-Fan hat einen grandiosen Trailer veröffentlicht, den man gesehen haben muss. Selbst die Entwickler des Spiels sind begeistert.

Kalifornien, USA – Neil Druckmann, verantwortlich für The Last of Us 2 und Vizepräsident von Naughty Dog, hat sich auf Twitter gemeldet, um einen von Fans erstellten Trailer für den zweiten Teil der gefeierten Reihe zu teilen. Außerdem äußerte er sich erneut zum verschobenen Release des Spiels.

The Last of Us 2: Fan-Trailer bekommt Lob von Naughty Dog

Der Trailer wurde vom YouTuber CRISTIANDRAKE YT erstellt, indem er eine Menge Material aus Teasern und Trailern von Last of Us Part 2 zusammenstellt und die blutgetränkten Szenen des Spiels auf völlig neue Art und Weise wiedergibt. So kann man Ellie in mehreren Kampfszenen um ihr Überleben ringen sehen. Fans des Trailers vergleichen diesen bereits mit einem echten Naughty Dog-Trailer und behaupten, wenn man das Logo von Sony am Ende einspielen lassen würde, könnte dies auch der echte Trailer zum Release von The Last of Us 2 sein. Das Video hat mittlerweile über 70.000 Aufrufe.

Auch der Regisseur von The Last of Us 2, Neil Druckmann, ist begeistert und bricht für seine Anerkennung sogar sein Versprechen, sich in Zukunft von den sozialen Medien fernzuhalten. Auf Twitter lässt der Naughty Dog-Boss einer Lobeshymne auf den Fan-Trailer freien Lauf.

This fan trailer is so damn good, had to come back to twitter to share. (We’re still working hard with Sony to get you the game as soon as possible.) Now returning to my social media cleanse. ❤️ https://t.co/ppnGvT7tES — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 10, 2020

"Dieser Fan-Trailer ist so verdammt gut, ich musste auf Twitter zurückkommen, um ihn zu teilen. (Wir arbeiten immer noch hart mit Sony zusammen, um Euch das Spiel so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen.) Ich kehre nun zu meiner Abstinenz von den sozialen Medien zurück."

The Last of Us 2 ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2020 und das aus gutem Grund. Der erste Teil punktete sowohl bei Kritikern als auch Fans mit seiner emotionalen, erwachsenen Geschichte, forderndem Gameplay und einer fantastischen Kulisse. Daher fordern Fans einen baldigen Release des Nachfolgers, um sich erneut in ein blutiges Abenteuer stürzen zu können.

The Last of Us 2: Naughty Dog-Chef Neil Druckmann äußert sich zum Release

Druckmann lobt auf Twitter allerdings nicht nur den von Fans erstellten Trailer, sondern beteuert auch, dass er und das in Kalifornien ansässige Team von Naughty Dog ihr Bestes geben, um Sony dazu zu bringen, The Last of Us 2 so schnell wie möglich zu veröffentlichen.

+ Ellie kann bei The Last of Us 2 vielleicht doch noch rechtzeitig gespielt werden. © Naughty Dog

Zuvor wurde der Release des Spiels bereits einmal verschoben*. Die Corona-Krise zwang das Team, die Veröffentlichung des eigentlich bereits fertigen The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Naughty Dog möchte Spielern auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben, das Spiel zum gleichen Zeitpunkt zu genießen. Dies wäre laut eigener Aussage durch die Lieferengpässe in einigen Ländern zurzeit nicht möglich.

Neil Druckmann bestätigt durch seine Präsenz auf Twitter, dass Sony und Naughty Dog einen baldigen Release von The Last of Us 2* noch nicht aufgegeben hat und alles dafür tut, so vielen Fans wie möglich die Gelegenheit zu geben, den Survival-Horror-Titel rund um die inzwischen erwachsene Ellie schon in Kürze zu spielen. Ob Naughty Dog auch an einer Version für die PS5* arbeitet, lässt der Vizepräsident derweil offen.

