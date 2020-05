Kultspiel-Comeback: Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 kehren als Remaster zurück

Auf PS4, Xbox One und PC

+ © Activision "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2" kommen als Remaster auf PS4, Xbox One und PC. © Activision

"Tony Hawk's Pro Skater" feiert ein Comeback. Teil 1 und 2 der beliebten Spielereihe kehren als überarbeitete Remastered-Versionen zurück.

Die "Tony Hawk's Pro Skater"-Reihe gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren.

Anlässlich zu Tony Hawk's 52. Geburtstag wurden nun neue Remastered-Versionen von Teil 1 und 2 angekündigt.

Auch ein Trailer wurde veröffentlicht.

Tony Hawk ist auch denjenigen ein Begriff, die eigentlich nichts mit Skateboarding am Hut haben. Einen großen Beitrag zu seiner Bekanntheit haben auch die Videospiele* beigetragen, für die das Skate-Urgestein schon seit mittlerweile über 20 Jahren als Galionsfigur dient.

Anlässlich zu Tony Hawk's 52. Geburtstag wurden nun zwei überarbeitete Versionen der ersten beiden "Tony Hawk's Pro Skater"-Titel angekündigt, die schon bald erscheinen werden. Dazu wurde ein Trailer vorgestellt, der den Unterschied zur ursprünglichen Grafik verdeutlicht.

"Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2": Alle Original-Level, Skater und Songs enthalten

Verantwortlich für die Remastered-Versionen von "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" ist das Studio Vicarious Visions, das auch für die überarbeitete "Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy" verantwortlich war. Die Skate-Spiele werden alle Original-Level, Skater, Tricks und Spielmodi beinhalten, die auch in den ursprünglichen Spielen verfügbar waren. Für viele Fans besonders wichtig: Auch bekannte Songs aus der "Tony Hawk"-Reihe soll vorkommen.

Ganz neu ist ein Multiplayer-Modus, der sich sowohl online* als auch auf der Couch an der selben Konsole spielen lässt. Zudem soll der Create-A-Park, bei dem Spieler ihre eigenen Skateparks entwerfen können, neue Anpassungs-Möglichkeiten bieten. Auch eigene Skater können erstellt werden. Ansonsten stehen die Profi-Skater aus dem Original-Spiel zur Auswahl, darunter Tony Hawk, Eric Koston, Elissa Steamer oder Rodney Mullen.

Lesen Sie auch: Preise für PS5 & Xbox Series X: Microsoft will Konsole günstiger anbieten als Sony.

Das ist "Tony Hawk's Pro Skater"

"Tony Hawk's Pro Skater" ist eine der erfolgreichsten Sportspiele überhaupt. Für umfangreiche Story-Handlungen ist die Reihe nicht bekannt, es geht hauptsächlich um das Ausführen von Tricks mit dem Skateboard. Spieler müssen in der Regel Tricks kombinieren und eine möglichst lange Combo-Kette aufrechterhalten, um den Punkte-Highscore möglichst hochzutreiben. "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" erscheint am 4. September 2020 für PS4, Xbox One und PC.

Auch interessant: 20 Jahre altes Kult-PC-Spiel soll neu auf den Markt kommen.

ök

*tz.de und ingame.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks