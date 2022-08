Trymacs gönnt sich „Luxusyacht“ für einen Tag– Wie sieht Urlaub bei Influencern aus?

Von: Philipp Hansen

Teilen

Trymacs gönnt sich „Luxusyacht“ für einen Tag– Wie sieht Urlaub bei Influencern aus? © Trymacs / Rewinstagram auf Instagram, 5. August 2022

Trymacs gönnt sich Urlaub. Zusammen mit anderen Streamern und Influencern schippern sie einen Tag mit einer Yacht umher, was kostet der Spaß?

Mykonos, Griechenland - Trymacs und andere Twitch-Streamer gönnen sich Urlaub. Dank Instagram können wir verfolgen, wie so ein Tag der Influencer aussieht. Sie chartern ein Boot (ohne Bootsführerschein) und lassen es sich gut gehen. Kai Pflaume gibt natürlich seinen Senf dazu ab.

ingame.de verrät, was Trymacs und Streamer-Kumpel ausgeben

Zusammen mit 17 weiteren Influencern schippert Trymacs derzeit durch Griechenland. Am Start sind beispielsweise: Inscope21, Amar, MckyTV, Marc Eggers und Rewinside. Das Wetter ist (zum Glück) bombastisch, das Wasser blau. Das alleine lockt niemand hinterm Ofen hervor, also braucht es eine eigene Yacht. In der neusten Insta-Story geht es um das luxuriöse Schlachtschiff.