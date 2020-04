Twitch: Sohn des Streamers schnappt sich sein Bier und das Internet lacht

Schon so früh an der Flasche...

Für den Twitch-Streamer "Warrior_F13" sollte es ein unvergesslicher Abend werden. Während seines Streams nahm sich sein Sohn das Bier des Streamers und kleckerte.

San Francisco, USA - So wie fast jeden Abend streamte "WaRRior_F13" am 30. März 2020 eine Runde World of Warcraft auf Twitch*. Trotz der regelmäßigen Streams konnte der WoW-Spieler noch keine große Followerschaft generieren. Gerade einmal 100 Nutzer folgen seinem Kanal. Nun könnte ihm sein Baby jedoch zum großen Durchbruch verholfen haben. So endete das Feierabend-Bier des Vaters in einer klebrigen Katastrophe.

Am Abend des 29. März sorgte der Sohn von Streamer "WaRRior_F13" für einen unvergesslichen Moment. Madden heißt der junge Mann, welcher für den Vorfall verantwortlich ist. Wie ingame.de* berichtet, besitzt er auf dem Twitch-Kanal des in San Francisco lebenden Vaters sogar seine eigene "Madden Cam", welche das Baby bei seinen waghalsigen Aktionen zeigt. Die ignorierte der Knirps jedoch kurzerhand, um sich am Bier des Vaters zu bedienen.

