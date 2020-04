Valorant: Harmlose Kamera von Cypher plötzlich tödliche Waffe

Taktik-Shooter

+ © Riot Games Valorant: Harmloses Spionage-Kamera macht Cypher plötzlich zum besten Helden. © Riot Games

Es gibt viele tödliche Waffen in Valorant. Die Spionage-Kamera von Agent Cypher gehört jedoch nicht dazu. Dennoch machte ein Fehler sie kürzlich zur Gatling-Gun.

Los Angeles, USA – Ein bahnbrechender Valorant-Fehler lässt Cypher mit seiner Spycam schießen. Doch wie geht das? Der bahnbrechende Exploit wurde vom Cypher-Spieler selbst aufgedeckt und ermöglichte es ihm, Feinde aus der Ferne im Stil einer Gatling-Gun wegzumähen. Während sich Valorant* noch in der geschlossenen Beta-Phase befindet, stoßen FPS-Veteranen quasi jede Stunde auf neue Strategien und Tricks im Spiel von Riot Games*.

Der neueste Fehler, die "Spycam-Waffe", wurde von einem PlayerUnknown's Battlegrounds-Spieler entdeckt. Der Exploit in Valorant sorgte bei seinen Zuschauern für Stirnrunzeln. So wurde der PUBG-Profi, Mike "Sharky" Garit, auf der Bind-Karte festgefroren. Die Kamera platzierte dessen Spycam anschließend über der B-Bomben-Stelle und verwandelte sie so in eine tödliche Waffe.



