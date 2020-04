Valorant

+ © Riot Games Valorant von Riot Games: Aktuelle News zum neuen Taktik-Shooter © Riot Games

Mit Valorant hat Riot Games seinen ersten Shooter veröffentlicht. Hier gibt es alle Informationen und News zum neuen Taktik-Shooter.

Update vom 22.04.2020, um 9:08 Uhr: Um den Cheatern in Valorant das Leben schwer zu machen und die Anti-Cheat-Software Vanguard zu testen, hat der Entwickler Riot Games 100.000 Dollar Belohnung für das Ausfindigmachen von Sicherheitslücken ausgesetzt*.

Valorant* ist der neue Taktik-Shooter des Publishers und Entwicklers Riot Games* aus Kalifornien. Riot Games ist durch das Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) Spiel League of Legends bekannt geworden und entwickelt nun weitere Titel in verschiedenen Spielegenres. Valorant ist ein kostenloser Multiplayer Shooter und wurde unter dem Kodenamen Projekt A im Oktober 2019 vorgestellt. Der Titel soll im Sommer 2020 für Windows PC released werden. Die Closed Beta ist am 7. April 2020 gestartet. Riot Games hat auch eine ingame Währung geschaffen, die sich Valorant Points nennt.

