Valorant von Riot Games: Alle wichtigen News zum Taktik-Shooter

Valorant ist der Taktik-Shooter von Riot Games. Hier gibt es alle wichtigen News und Informationen zum Spiel.

Update: 08.06.2020 - Einige Counter-Strike-Spieler haben es sich zur Aufgabe gemacht das Spiel bei Metacritic mit schlechten Wertungen zu "bombardieren". Dabei sind die Bezeichnungen "CS-Klon" noch die nettesten Ausdrücke, die bei den User-Wertungen auftauchen.

Update: 04.06.2020 - Wer noch keine Erfahrungen mit Valorant oder ähnlichen Spielen sammeln konnte, für den gibt es auf ingame.de einen Anfänger-Guide zu Valorant mit allen nützlichen Informationen*. Außerdem erfährt man etwas über die Agenten und wie man auf den Maps von Riot Games spielt.

Valorant ist der neue Taktik-Shooter von Riot Games

Valorant* ist der neue Taktik-Shooter von Riot Games* aus Kalifornien. Der Publisher und Entwickler ist mit League of Legends erfolgreich geworden und will nun mit dem Shooter, der viele Ähnlichkeiten mit Overwatch und Counter-Strike Go aufweist durchstarten. Valorant soll sich dabei genauso zu einem E-Sport Titel entwickeln wie League of Legends. In Valorant spielen zwei Teams mit fünf Spielern mit unterschiedlichen Charakteren (sogenannte Agenten*) in mehreren Runden gegeneinander. Valorant ist am 2. Juni 2020 für Windows PC erschienen.

