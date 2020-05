Xbox Series X: Alle News, Leaks und Gerüchte zur Next-Gen-Konsole von Microsoft

Spielekonsole

+ © Microsoft Xbox Series X: Die wichtigsten Informationen, Leaks und Gerüchte zur Microsoft-Konsole. © Microsoft

Die Xbox Series X ist das neue Pferd im Stall von Microsoft. Hier finden Sie die wichtigsten News, Leaks und Gerüchte zur 2020 kommenden Next-Gen-Konsole.

Update vom 28. Mai 2020: Einige Hinweise bei Microsoft deuten auf die baldige Möglichkeit hin, die Xbox Series X vorbestellen zu können. Ingame.de erklärt die Details.*

Update vom 11. Mai 2020: Laut dem Analysten und Branchen Insider Michael Pachter soll Microsofts Xbox Series X zu einemdeutlich günstigerem Preis* als Sonys PlayStation 5 über die Ladentheken gehen.

Update vom 8. Mai 2020: Von nun an wird Microsoft all ihre Bekanntmachungen zur Xbox Series X auf einem monatlichem Event verkünden. Mit der Xbox 20/20 Reihe* möchte man Spieler bis zum schlussendlichen Release der Xbox Series X Ende des Jahres mit Updates versorgen.

Update vom 20. April 2020: Branchen-Insider meldet zum Preis der Xbox Series X. Aus einem Finanzbericht des britischen Analyseunternehmens Ampere Analysis geht hervor, dass die Konsole deutlich günstiger werden könnte als zunächst angenommen – eine echte Überraschung für Fans. Auf ingame.de erfahren Sie, wie hoch der Insider den Preis der Xbox Series X einschätzt* und warum seine Prognose bei vielen Experten auf Unverständnis stößt.

Redmond, USA – Frei nach dem Motto "Auf One folgt Series X" hat Microsoft bereits auf der E3 2019 die Next-Gen-Konsole vorgestellt. Genau wie die PS5* vom ewigen Konkurrenten Sony soll auch die Xbox Series X* zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen und die hauseigene Xbox One als leistungsstärkste Heimkonsole der Welt ablösen. Im Wettrennen um die Gunst der Kunden hat Microsoft in diesem Jahr bislang die Nase vorn, denn das Unternehmen präsentierte nicht nur die Leistungsdaten der Xbox Series X, sondern auch das Design der Konsole bereits der Öffentlichkeit und kommt damit etwaigen Leaks* zuvor.

Mit 12 TeraFlops Grafikleistung soll sich die Xbox Series X nicht nur gegen die Heimkonsole von Sony durchsetzen, sondern auch Nutzer von der portablen Nintendo Switch* wieder an die heimischen Bildschirme locken. Dabei bietet sie in puncto Design einen herben Kontrast zum bisherigen Design der Reihe. Mit ihrer recht hohen Form erinnert die Microsoft-Konsole eher an einen herkömmlichen Desktop-PC als eine klassische Konsole. Am Controller der Xbox Series X hat Microsoft gleichzeitig nur kleine Änderungen vorgenommen. Lediglich in einem Button unterscheidet sich das Eingabegerät vom Controller der Xbox One.

