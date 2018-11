Wie schaffe ich es, meinen Instagram-Account für immer zu löschen?

Auch ohne Passwort

+ © dpa/Silas Stein Einen Instagram-Account zu erstellen, ist einfach - das Löschen gestaltet sich manchmal schwieriger. © dpa/Silas Stein

Sie haben aus irgendeinem Grund keine Lust mehr auf Instagram? Dann wird es vielleicht Zeit, die App zu löschen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Facebook, Instagram, Snapchat - die Auswahl an Social-Media-Plattformen ist groß. Wer auf allen fleißig unterwegs ist, wird stets mit einer Flut von Informationen und Bildern überwältigt. Das kann irgendwann schon nerven.

Wer endgültig die Schnauze voll hat und seinen Instagram-Account löschen will, wird meist mit Hindernissen konfrontiert. Doch wir erklären Ihnen, wie Sie Ihren Instagram-Account dauerhaft löschen.

Das müssen Sie beachten, wenn Sie Ihren Instagram-Account löschen

Bevor Sie Ihrem Instagram-Account 'Auf Nimmerwiedersehen' sagen, sollten Sie wissen, dass beim Löschen auch alle Fotos, Videos, Kommentare, Likes und Follower dauerhaft von der Plattform verschwinden. Wollen Sie also ein paar Andenken behalten, sollten Sie Ihre liebsten Bilder und Videos speichern. Dafür gibt es einige gute Webtools im Netz, die auch kostenlos sind.

Beachten Sie außerdem, dass Sie sich unter demselben Nutzernamen nicht mehr registrieren können und dieser auch nicht zu einem anderen Konto hinzugefügt werden kann. Außerdem ist es nicht möglich, ein gelöschtes Konto wieder zu aktivieren.

Instagram-Account löschen: So funktioniert es am PC

Wer am PC nach der Option sucht, das Instagram-Konto zu löschen, sucht oft vergeblich. Zwar lässt sich der Account problemlos deaktivieren - doch das Konto ist immer noch vorhanden.

Dann müssen Sie folgendermaßen vorgehen, um den Instagram-Account zu löschen:

Rufen Sie am PC folgende Website von Instagram auf: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/permanent/ Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, müssen Sie dies nun tun. Sie müssen nun einen Grund auswählen, weshalb Sie den Account bei Instagram löschen wollen. Nachdem Sie einen Grund angegeben haben, müssen Sie noch einmal das Passwort eingeben. Klicken Sie nun auf den Button "Konto dauerhaft löschen".

Aufgepasst: Sie wollen einen neuen Instagram-Account erstellen? So funktioniert es mit und ohne Facebook.

So löschen Sie Ihren Instagram-Account in der App

Zwar weist Instagram darauf hin, dass sich die App nicht mobil am Smartphone löschen lässt, doch über Umwege ist es möglich. So müssen Sie vorgehen:

Öffnen Sie die App und gehen Sie auf Ihre Profilseite. Dort klicken Sie auf das Zahnrad neben "Profil bearbeiten". Gehen Sie in den Optionen in die Rubrik "Hilfe" und dort auf den "Hilfebereich". Von hier werden Sie auf die Instagram-Website weitergeleitet. Klicken Sie auf den Button "Verwalten des Kontos". Gehen Sie von hier auf "Wie lösche ich mein Konto?". Im ersten Schritt finden Sie den markierten Link "Dein Konto löschen". Diesen wählen Sie aus. Anschließend läuft das Löschen des Instagram-Accounts genauso ab wie am PC. Dazu befolgen Sie einfach die Schritte 3 bis 5 aus dem oberen Absatz.

Auch interessant: Wie bekomme ich eigentlich den blauen Instagram-Haken?

Über Facebook bei Instagram angemeldet? So löschen Sie den Account ohne Passwort

Keine Frage, die Anmeldung bei Instagram über Facebook geht schnell und einfach. Will man den Account dann aber wieder löschen, tauchen plötzlich Probleme auf. Schließlich müssen Sie beim Anmelden bei Instagram über Facebook kein Passwort angeben. Wer nun aber seinen Account wieder Löschen will, wird nach einem Passwort gefragt. Was also tun? Mit dem Facebook-Passwort funktioniert es nämlich nicht.

In dem Fall können Sie einfach Ihr Instagram-Passwort ändern. Gehen Sie auf diesen Link und setzen Sie es zurück - um sich anschließend ein neues auszudenken. Mit diesem Passwort können Sie nun problemlos Ihren Instagram-Account löschen. Gehen Sie einfach so vor wie in den oberen Absätzen beschrieben - je nachdem, ob Sie den Account vom PC oder der App aus löschen möchten.

Kein Zugriff: Kann ich ohne Mail-Adresse den Instagram-Account löschen?

Wer kein Passwort hat und auch die E-Mail-Adresse der Anmeldung nicht mehr weiß, sitzt oft in der Bredouille. Denn wer einen Account löschen will, muss darauf Zugriff haben, wie es im Hilfebereich von Instagram heißt. Das Unternehmen kann aus Sicherheitsgründen nicht das Konto für einen User löschen. Weiterhin wird Usern geraten zu versuchen, eine neue E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts anzufordern bzw. den E-Mail-Anbieter zu kontaktieren, falls sie den Zugriff auf ihr Konto verloren haben.

Lesen Sie auch: Verheerender Instagram-Fehler: Bug zeigt Nutzerpasswörter unverschlüsselt.

fk