Ist es legal, Instagram-Follower zu kaufen?

Wer gerade noch in den Startlöchern steht, hat es oft schwer Instagram-Follower zu bekommen. Ist es legal, sich dann welche zu kaufen?

Soziale Netzwerke wie Facebook, Youtube und Instagram werden immer mehr zur Geldgrube für Influencer. Wer eine große Gemeinde an Followern hat, verdient schnell mal ein nettes Sümmchen für seine Inhalte. Doch aller Anfang ist schwer - schließlich muss man erst einmal an all die Follower kommen, die das Leben eines Insta-Stars ermöglichen. Ist es da legal, mit gekauften Followern nachzuhelfen?

Kann ich gesperrt werden, wenn ich Instagram-Follower kaufe?

Zunächst einmal ist es durchaus möglich, sich Follower bei Instagram zu kaufen: Mehrere Websites bieten diesen Service schon für kleinere Summen an - und das ist auch legal. Keine Richtlinie der Plattform verbietet dies bisher. Instagrammer müssen sich also keine Sorgen machen, plötzlich gesperrt oder gelöscht zu werden, wenn auf einen Schlag hunderte Accounts ihrem Profil folgen.

Instagram-Follower kaufen: Das ist der Haken

Je nach Anbieter oder Preis, den Sie gewillt sind, zu zahlen, unterscheidet sich die Qualität der Follower. In der Regel ist die Qualität aber immer schlechter, als Follower die auf natürlichem Weg akquiriert werden. Denn Qualität bedeutet, viele aktive Follower zu haben. Beim Kauf von Abonnenten handelt es sich meist um Nutzer, die selbst auf der Plattform kaum aktiv sind, Bilder posten oder auf irgend eine andere Weise Interaktion betreiben. Instagram bewertet aktive Follower immer besser - was wiederum Ihre Sichtbarkeit auf der Plattform steigert. Für den Anfang ist der Kauf von Followern aber eine gute Möglichkeit das eigene Profil zu pimpen.

