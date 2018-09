GIFs als Direktnachricht verschicken? Instagram macht es nun möglich

Lustige Bilder

+ © dpa/Rolf Vennenbernd Sie sind ein Fan von GIFs? Dann gibt es jetzt eine tolle Neuheit auf Instagram. © dpa/Rolf Vennenbernd

Sie sind ein Fan davon, Ihre Emotionen mit GIFs auszudrücken? Instagram erleichtert es Ihnen nun, direkt mit Freunden mithilfe der Kurzfilme zu kommunizieren.

Seit einiger Zeit ist es schon möglich, GIFs in Stories bei Instagram zu verwenden. Nun möchte die Foto-Plattform auch bei ihren Direktnachrichten für mehr Variation sorgen. Deshalb ist es nun möglich, Ihren Freunden direkt ein GIF zu schicken.

Instagram: GIFs als Nachricht verschicken? So funktioniert's

Gehen Sie über das Papierflieger-Symbol in der oberen rechten Ecke in den Direktnachrichten-Bereich Instagram Direct. Nachdem Sie einen Freund ausgewählt haben, dem Sie schreiben möchten, sehen Sie am Textfeld seit neuem ein GIF-Button. Sobald Sie darauf tippen, werden Ihnen schon erste Vorschläge angezeigt.

Nun können Sie aber auch mit der Suche speziell nach GIFs suchen, die zu Ihrem Text passen, und nach links wischen um eine größere Auswahl zu bekommen. Oder Sie gehen auf den "Zufällig"-Button, nachdem Sie einen Suchbegriff eingegeben haben und lassen sich überraschen, was aus der Datenbank von GIPHY für Sie ausgewählt wird.

Aber Achtung: Sobald Sie auf ein GIF tippen, wird es sofort versendet.

Die neue Funktion ist ab sofort für die aktuelle iOS- und Android-App verfügbar.

