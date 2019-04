Kommt "GTA 6" erstmal nur für die Playstation 5?

Gerüchteküche

Die Ankündigung der PS5 nähert sich mit großen Schritten und die Gerüchteküche brodelt. Jetzt will ein angeblicher Insider die ersten Spiele für die neue Konsole geleakt haben.

"GTA 6" und "Gran Turismo 7": Was wie ein feuchter Traum eines jeden Konsoleros klingt, ist angeblich das Line-Up zum Start von Sonys Playstation 5. Deren Release erwarten viele für März oder November 2020.

Gerüchte zur Playstation 5: Gibt es "GTA 6" exklusiv für Sony?

Seit Ende 2018 tauchen immer neue Gerüchte zum Playstation-4-Nachfolger auf und jetzt will ein Insider herausgefunden haben, womit die PS5 im kommenden Jahr an den Start geht. Am spannendsten dürfte die Behauptung sein, dass "GTA 6" zunächst exklusiv für die Playstation 5 erscheinen wird.

Demnach sei mit dem Spiele-Hit von Rockstar im Weihnachtsgeschäft 2020 zu rechnen. 30 Tage lang soll "GTA 6" dann nur für PS5-Spieler verfügbar sein. Dabei ist nicht mal klar, ob Rockstar Games am Nachfolger von "GTA 5" arbeitet – möglich ist dies aber, da die Arbeiten an "Red Dead Redemption 2" schon lange beendet sind. Manche Experten gehen davon aus, das "GTA 6" frühestens 2021 veröffentlicht wird.

"Gran Turismo 7" und "Battlefield": Das wird's auf der Playstation 5 geben

Die Playstation 5 soll zum Start auch mit "Gran Turismo 7" kommen. Das Kult-Rennspiel von Polyphony Digital soll auch eine VR-Unterstützung bekommen. Dass das Team von Kazunori Yamauchi bereits für ein "Gran Turismo" für die neue Gerätegeneration von Sony arbeitet, ist bekannt. Allerdings ist Yamauchi auch für Verschiebungen seiner Titel bekannt.

Weitere mögliche Games für die Playstation 5 sind ein Nachfolger von "Horizon Zero Dawn" (erwartet für 2021), der nächste "Assassin's Creed"-Teil mit Wikingern, "Battlefield Bad Company 3" sowie ein 4K-Remaster von "PUBG". Wenn die Behauptungen des Insiders stimmen, können sich Gamer auf ein spannendes Jahr 2020 freuen.

