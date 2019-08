Wann kommt eigentlich "Mr. Robot" Staffel 4?

Amazon-Serie

"Mr. Robot" geht mit Staffel 4 in die letzte Runde. Aber wann starten eigentlich die letzten Folgen der Hacker-Serie rund um Elliot Alderson?

"Game of Thrones" vorbei. "Orange is the new Black" beendet. "Mr. Robot" vermisst. Seit Ende 2017 warten Fans der Hacker-Serie "Mr. Robot" auf die vierte und letzte Staffel, die hierzulande auf Amazon Prime ausgestrahlt wird. Aber wann ist es endlich soweit?

"Mr. Robot" Staffel 4 erscheint erst Ende 2019

Wer wissen will, wie die Geschichte rund um Elliot Alderson – gespielt von Freddie-Mercury-Darsteller und Oscar-Preisträger Rami Malek – zu Ende geht, muss sich noch ein paar Monate gedulden. Die vierte Staffel von "Mr. Robot" wird erst im Herbst 2019 veröffentlicht. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Die Serie wird vom Kabelbetreiber USA Network produziert und in Deutschland von Amazon Prime ausgestrahlt.

Die erste Staffel von "Mr. Robot" erschien am 24. Juni 2015 in den USA und schaffte erst am 2. September 2015 den Sprung über den Teich. Staffel zwei erschien einen Monat später als gedacht, nämlich am 13. Juli bzw. 14. September 2016. Auf Staffel drei mussten Fans noch länger warten. Erst am 11. Oktober 2017 wurde sie in den USA ausgestrahlt. In Deutschland konnten Fans sogar erst am 13. Dezember 2017 die neuen Folgen sehen.

Was erwartet Fans in Staffel 4 von "Mr. Robot"?

Während das Startdatum der letzten Staffel von "Mr. Robot" noch nicht richtig feststeht, scheint es bei der Handlung konkretere Infos zu geben. Serienschöpfer Sam Esmail verriet bereits im Frühling 2019 auf der US-Website Deadline, dass die vierte Staffel der Hacker-Serie zur Weihnachtszeit spielen soll.

Esmail wolle sich demnach an britischen Serie wie "Sherlock" oder "Doctor Who" orientieren, die zu Weihnachten immer mit Specials aufwarten. "Die letzte Staffel von Mr. Robot wird ein sehr langes Weihnachtsspecial", erklärte Esmail damals.

Ein erster Teaser-Trailer zur vierten Staffel von "Mr. Robot" erschien Mitte Juli 2019 auf Youtube:

anb