Nasa entdeckt erdähnlichen Planeten - erster Erfolg für Planetenjäger „TESS“

Exoplanet „TOI 700 d“

Das Nasa-Weltraumteleskop „TESS“ hat seinen ersten erdähnlichen Planeten entdeckt. Der Exoplanet „TOI 700 d“ ist gar nicht so weit von der Erde entfernt.

Das Weltraumteleskop „TESS“ der Nasa hat einen erdähnlichen Planeten entdeckt

Gibt es Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die womöglich bewohnt sind oder zumindest bewohnbar sein könnten? Auf der Suche nach solchen Planeten hat der Planetenjäger „TESS“ (Transiting Exoplanet Survey Satellite) der US-Raumfahrtorganisation Nasa eine erste Entdeckung gemacht: Den Exoplaneten „TOI 700 d“ hat das Weltraumteleskop aufgespürt. Die Bedingungen auf dem Exoplaneten könnten genau richtig sein, um flüssiges Wasser auf der Oberfläche zu ermöglichen, teilte die Nasa beim Jahrestreffen der Amerikanischen Astronomischen Gesellschaft in Honolulu mit.

Der Exoplanet „TOI 700 d“ befinde sich relativ nah an der Erde - nur rund hundert Lichtjahre von unserem blauen Planeten Erde entfernt. Den Stern, den „TOI 700 d“ umkreist, hatte „TESS“ zunächst falsch eingestuft - was sich auch auf dessen drei Planeten auswirkte: Sie wurden zunächst für heißer und größer gehalten, als sie tatsächlich sind. Doch Amateur-Astronomen, die mit dem „TESS“-Team zusammenarbeiten - unter anderem der Schüler Alton Spencer - bemerkten den Fehler.

Nasa-Weltraumteleskop „TESS“ entdeckt erdähnlichen Exoplaneten „TOI 700 d“

„Als wir die Parameter des Sterns korrigierten, schrumpfte die Größe seiner Planeten, und wir stellten fest, dass der äußerste von ihnen in etwa die Größe der Erde hat und in einer bewohnbaren Zone liegt", erklärt die Studentin Emily Gilbert von der University of Chicago. Auch das „Spitzer“-Weltraumteleskop bestätigte das.

„TOI 700 d“ ist nach Nasa-Angaben zwanzig Prozent größer als die Erde, benötigt 37 Tage, um seinen Stern einmal zu umkreisen und bekommt von diesem Stern 86 Prozent der Energie, die die Erde von der Sonne erhält. Die drei Planeten, die um den Stern kreisen, scheinen in einer gebundenen Rotation mit dem Stern gefangen zu sein - das bedeutet, dass sie sich so langsam drehen, dass immer dieselbe Seite des Planeten von der Sonne angestrahlt wird. Auf der Erde kann man dieses Phänomen beinahe jede Nacht beobachten: bei unserem Mond, der dem Beobachter auch immer dieselbe Seite zuwendet.

Weltraumteleskope entdecken immer wieder erdähnliche Exoplaneten

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Weltraumteleskop einen erdähnlichen Exoplaneten entdeckt hat, auf dem sogar flüssiges Wasser möglich wäre. Das Teleskop „Kepler“ hat vor seiner Abschaltung* zahlreiche solcher Planeten entdeckt. Für „TESS“, dessen Mission erst 2018 begonnen hat*, ist es die erste derartige Entdeckung. Das Weltraumteleskop hatte zuvor beispielsweise eine „heiße Erde“ entdeckt*.

Die Aufgabe von „TESS“ ist es, Exoplaneten zu finden, die außerhalb des Sonnensystems ihre Bahnen um fremde Sterne ziehen. Bereits entdeckte Exoplaneten könnten anschließend von der Esa-Mission „CHEOPS“ genauer untersucht werden.

Von Tanja Banner, mit Material von afp

*fr.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion.

